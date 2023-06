Šnejdr získal na Evropských hrách stříbro v běhu na 800 metrů

Šnejdr přinesl českému týmu patnáct bodů do hodnocení týmové soutěže. Pro osmadvacetiletého atleta, který v Chorzówě zůstal více než sekundu za svým osobním rekordem, je druhé místo největším individuálním mezinárodním úspěchem. Zatím byl jeho jediným cenným kovem na velké akci bronz se štafetou na 4x400 metrů na univerziádě v roce 2017.

Vyhrál Švýcar Ramon Wipfli, který Šnejdra v závěru přespurtoval o jedenáct setin. Naopak český reprezentant udržel o šest tisícin za sebou Turka Mehmeta Celika.

Všichni chtěli od začátku běžet rychle a právě Šnejdr udával tempo. "Trochu jsme si řekli, že za to vezmu já a pak uvidíme, co se stane v průběhu. Ale bylo to strašně těžké, je složité tu první čtvrtku odhadnout, aby se mi to šlo příjemně," řekl. Bezprostředně po závodě úplně nemyslel na celkový úspěch. "Určitě ten můj běh byl k poražení. Na druhou stranu jsme si s klukama v závěru pomohli navzájem," přemítal.

Účastníci běhu A včetně někdejšího vicemistra Evropy Andrease Kramera ze Švédska pak podle Šnejdra závod protaktizovali. "Myslím, že oni mysleli, že to není tak rychlé a že z 53 sekund (na mezičase) můžou běžet pod 1:46. Možná to podcenili," přemítal zatím nejpřekvapivější český medailista na těchto Evropských hrách.

Další výrazný posun osobního rekordu zaznamenala čtvrtkařka Tereza Petržilková. Poté, co se na nedávném kladenském mítinku poprvé dostala pod 52 sekund, se zlepšila o dalších 44 setin na 51,51. To znamenalo páté místo v závodě, který ovládla nizozemská hvězda Femke Bolová (49,85). "Papírově jsem byla na osmém místě. Jsem pátá v takovém osobáku, to je naprostá fantazie," radovala se Petržilková.

Běžela na vnitřním kraji v lepším rozběhu, ale ve druhé dráze. "Tady je super, že je devítidráha, tak jsem neměla mantinel a ve druhé dráze se dá běžet dobře," dodala. Jejím dalším individuálním startem bude v úterý Zlatá tretra.