Biomedicína, kytara a chůze. Náročná, ale krásná, říkal Hlaváč po povedeném závodě

MNICHOV (od našeho zpravodaje) – „Část trati jsme měli ve stínu, ale ke konci bylo sluníčka celkem dost a bylo to docela hnusný,“ neskrýval. „Ale atmosféra byla parádní. Šel jsem do posledního kola a proti mně docházel do cíle stříbrný Němec Linke, ten kotel byl neuvěřitelný,“ smekal Hlaváč.