Jíchová je na MS v semifinále! I Švábíková slaví. Vrcholy večera teprve přijdou

Jíchová rychleji dosud běžela jen jednou v životě. "Zas tak technicky povedený ten běh nebyl, byla to stejná konina jako (na domácím šampionátu) v Táboře, kdy jsem ten rytmus neměla ideální. Bylo fajn, že rychlostně to bylo docela dobré. Je to přece jen druhý čas kariéry, takže je to fajn. A pro mě je důležitý postup," řekla novinářům.