Měsíc bez závodů? Není to ideální, ale s polovičatou formou bych nejel, říká Staněk

Povedlo se dát ruku do kupy?

Musím zaklepat, je na tom naštěstí dobře. Ještě pořád si loket tejpuju, aby našel do úplné extenze. V tréninku jsem házel úplně naplno, ale až posledních pět dnů před odletem. Předtím to trochu bolelo, takže měsíc jsem neházel naplno. Naštěstí se ta svalová paměť vrátila.

Jaké tedy byly poslední tréninky?

Ze začátku mě to po té měsíční pauze moc nebavilo. Musíte čekat, ruka bolí… Ale když už jsem se do té koule mohl opřít, bylo to dobré.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Česká atletika (@czatletika)

Byl váš start v Bělehradě ohrožen?

Přece jen to byla měsíční pauza v závodním období, halová sezona je krátká. Nechtěl jsem sem jet v polovičaté formě nebo s nejistotou. Je to mistrovství světa a koule bude extrémně silná, jet sem dobitý by nemělo smysl.

Není to poprvé, kdy jedete na vrchol halové sezony po zdravotní pauze. Vloni v Toruni jste také nebyl fit a dokázal vyhrát.

Asi mi to tak vyhovuje. (úsměv) Je fakt, že do Toruně jsem jel víc rozštípanej, musel jsem si tejpovat prst na ruce, bolelo mě tříslo. Teď to snad bude lepší.

Zmínil jste nabitou konkurenci, mezi přihlášenými máte letos devátý výkon. Vládne Američan Ryan Crouser, daleko teď vrhali na venkovním Evropském poháru Italové…

Ti mě překvapili, Zane Weir trénuje celý rok v Africe, přijel do haly na mítink v Toruni na dřevěný kruh a říkal, že měl úplný blackout, jak měnil povrch. Tak mi přišlo zvláštní, že teď zase týden před šampionátem přeskakuje z betonu na dřevo, ale asi se s tím srovnal. A Crouser? S tím se nedá soutěžit. Před pár lety ještě jo, teď je to nemyslitelné.

Jak daleko bude medaile a věříte, že takový výkon bude ve vašich silách?

Tak za 21,70. Je tu dost koulařů, kteří tolik umí, ale hodit to na nějakém mítinku a mistrovství světa je něco jiného. Navíc je tu devatenáct koulařů, soutěž bude extrémně dlouhá, což také není nakloněné výkonům. A já? Pauza není ideální, ale před odletem jsem měl super trénink. Něco tam je, tak záleží, jestli to prodám v den D.

Na Bělehrad máte dobré vzpomínky, před pěti lety jste tam načal stříbrem svoji halovou medailovou sérii, byť vás štvala porážka od Poláka Konrada Bukowieckého.