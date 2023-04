Svaz nebude zasahovat do sporu o ochrannou známku k Memoriálu Josefa Odložila

Loni ale Šourek zjistil, že o ochrannou známku na dalších deset let jeho bývalý spolupracovník nepožádal, takže toho využil a zažádal si sám. Úřad průmyslového vlastnictví značku zapsal a do srpna 2032 je jejím držitelem Šourek. Příští rok by jeden z největších mezinárodních atletických mítinků v Česku chtěl pořádat sám.