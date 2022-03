Vicemistryně šťastnější než mistryně. Běh mi nedělal radost, přiznala Vondrová

Mistryně Evropy do 23 let Vondrová si před mistrovstvím republiky dopřála měsíc pauzu, aby doléčila rozbolavělou levou stranu těla, která v ostrých halových zatáčkách dostává zabrat. „Ale je to furt stejný,“ přiznala po finále. „Začalo to pod kolenem, což už povolilo, ale pořád cítím bedra, okolo zadku a jde to do zadního stehna,“ ukazovala na zatejpovanou nohu.