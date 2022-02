Warriors už počtvrté za sebou nastříleli přes 110 bodů, ale proti třetímu nejhoršímu týmu soutěže rozhodli o výhře až v poslední čtvrtině. V té řádil zejména Curry, dal v ní 21 ze svých 40 bodů. Byla to pro něj bodově nejlepší poslední čtvrtina kariéry.

Zápas měl čtyři hráče přes třicet bodů. Vítěze táhli Maxey s 33 body a 8 asistencemi a Tobias Harris s 31 body. Memphis pak Morant s 37 body a Desmond Bane s 34 body. "Byl to skvělý zápas. Oni hráli dobře, my hráli dobře, oba týmy se střídaly ve vedení. My sice nakonec prohráli, ale když budeme hrát takto, bojovat a spolupracovat, tak nemám s prohrou problém," řekl Bane.