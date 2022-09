Ginzburg ví, co bylo českým limitem. Přesto je na hráče hrdý

„Po porážce je každý z nás smutný, ale hráli jsme s opravdu dobrým soupeřem a kluci do toho dali sto procent. Já jsem na ty hráče hrdý a mělo by být i celé Česko. Je třeba říct, že naše strategie fungovala a většinu času jsme Řecko nutili k tomu, co jsme chtěli a dokázali zastavovat i Janise Adetokunba," uvedl po osmifinálové porážce 88:94 pro ČTK Ginzburg, jenž si dobře uvědomoval, že hlavní komplikací pro Česko v turnaji se stala úvodní porážka s Poláky.

Do ní se promítly všechny potíže v přípravě. „Bylo pro nás limitující, že Saty ten úvodní zápas hrál na jedné noze. S Tomášem plně v pořádku bychom byli určitě daleko silnější. To jsem si jistý, že bychom nehráli osmifinále proti Řecku, ale třeba s Chorvatskem nebo Ukrajinou, což by byla schůdná cesta k postupu," naznačil Ginzburg.

„Neměli jsme prostě letos štěstí, ale přesto naše kvalita byla vidět při rozhodujícím duelu ve skupině s Izraelem i v neděli s Řeckem," líčil pro web cz.basketball reprezentační trenér. „Saty ukázal, že je připraven hrát za nároďák až do posledního dechu. Za 45 let u basketu jsem nepoznal basketbalistu, který by udělal tolik, aby s takovým zraněním kotníku, jaké utrpěl dva týdny před turnajem, vůbec zkusil hrát," naznačoval Ginzburg.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Tísněný Tomáš Satoranský hledá prostor pro přihrávku během utkání s Finskem.Foto : Michal Kamaryt, ČTK

Zdravotních potíží v českém týmu bylo víc. Dvaadvacetiletý Krejčí se potýkal s následky zranění mezižeberního svalstva. „Můj plán byl ho nasazovat na pozice 2 a 1 společně se Satym, jenže u obou do toho zasáhly zdravotní problémy. Vítek potřebuje víc zkušeností, které ještě nemá, protože v NBA je hra trochu jiná. Fanoušci musí být trpěliví, ale při příští reprezentační příležitosti už bude hrát spoustu minut, bez ohledu na to, kdo bude trenérem," uvedl ke klesajícímu vytížení jediného českého zástupce v NBA.

Národní tým táhl svými výkony pivot Jan Veselý. „Když jsme ztratili Tomáše, Jan ho měl zastoupit v roli lídra a odvedl úžasnou práci," podotkl Ginzburg, který zároveň vede i ukrajinský klub Prometej a jeho pokračování u české reprezentace je dost nejisté.