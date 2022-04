Edwards se stal po Derricku Roseovi, Tylerovi Herrovi a Magicu Johnsonovi teprve čtvrtým hráčem v historii, který v play off nastřílel přes 35 bodů ještě před 21. narozeninami. Podtrhl tak vydařený večer mladíků. Tyrese Maxey totiž 38 body táhl Philadelphii za výhrou 131:111 nad Torontem a Jordan Poole 30 body pomohl Golden State porazit Denver 123:107. Navíc Memphis se opíral o 32 bodů Ja Moranta. Poprvé v historii se tak stalo, aby v play off dali hned čtyři hráči ve věku maximálně 22 let přes třicet bodů v jeden den.