Podle Hrubana jsou myšlenky na olympiádu v Paříži ještě hodně vzdálené

"Asi někde vzadu v hlavě to máme, proč to hrajeme. Ale samozřejmě ta cesta je tak dlouhá, že se asi o tom teď nepřemýšlí, že by se z toho dalo dostat na olympiádu. Fáze, v které jsme, je někde jinde. Olympiáda byl vysoký cíl i v kompletní sestavě těch nejlepších let, takže jedeme tam hrát dobře. Chceme být konkurenceschopní a vyhrávat zápasy, ale myslím si, že se postupy a co bude potom moc neřeší," uvedl Hruban.

"Chci, aby tým nějak fungoval dohromady, dokázali jsme hrát basket, po kterém se můžeme podívat do zrcadla. Chceme vyhrávat, ale v tuhle chvíli je postup tak daleko, že je to úplně někde na konci," řekl Hruban.

Český tým se o dvě postupová místa do semifinále v Polsku utká s domácím Estonskem, Izraelem a Severní Makedonií. "Nedokážu říct, kdo bude favorit. Možná Estonci, protože jsou doma a odehráli dva slušné zápasy v přípravě. Na druhou stranu Izrael má na papíře asi nejlepší soupisku. Makedonie těžko říct. Může to být extrémně vyrovnané, nebo může přijet někdo v extrémně dobré formě, že ostatní týmy smázne. Ale nemyslím, si, že to tak bude. Spíš tam bude hrát roli hodně vzájemné skóre a bude se počítat každý bod," prohlásil Hruban.

Ve dvanáctičlenné nominaci je jedním ze šesti reprezentantů, kteří startovali na loňském EuroBasketu v Praze a Berlíně. Tři hráče naopak čeká soutěžní premiéra v národním týmu. "Hrajeme s tím, co máme. Generační obměna je potřeba a ti kluci si to musí osahat. Kvalifikace je ideální příležitost, na nás starších bude, abychom ukázali cestu. Ale velký a poslední krok musí udělat kluci sami. Myslím, že se během té přípravy všichni zlepšili, udělali obrovský krok k tomu, aby týmu mohli pomoct. Věřím, že to zvládnou. Nejsou na ně nároky, aby dávali iks bodů, ale chce se od nich energie, dobrá obrana a cokoliv navíc bude super," řekl třiatřicetiletý Hruban.

Tým pod Ocampem, nástupcem Ronena Ginzburga, odehrál turnaje v Portugalsku a v Brně. Z pěti zápasů čtyři prohrál, ale z generálky doma proti Argentině a Belgii už měl Hruban lepší pocit. "Důležité je, že jsme se pořád posouvali. Začali jsme poměrně strašně. První zápasy byly opravdu hodně rozházené a daleko pod úrovní, na kterou byl český fanoušek zvyklý. Ale je to proces, tým je úplně nový. Já jsem prosil fanoušky o trpělivost a myslím, že se ukázalo, že jsme byli konkurenceschopní s daleko lepšími týmy a můžeme hrát na této úrovni. To bylo to hlavní, jít v té přípravě pořád nahoru a ukazovat směr kudy dopředu a dál. Myslím si, že příprava výsledkově nebyla dobrá, ale herně jsme si splnili, co jsme chtěli," konstatoval Hruban.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Trenér Diego Ocampo hovoří s hráči.