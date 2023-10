Výsledek, který šokoval svět. Na Slovensku byli svědky bizarního utkání

Pro upřesnění, v hokejové terminologii by se výsledek rovnal skóre přibližně 20:0. Družstva obvykle v basketbalových utkáních žen nastřílejí kolem 70 bodů. V Banské Bystrici to téměř sama zvládla Srbka Snežana Bogičevičová, jež dala 64 bodů. K nim přidala i 24 doskoků a 9 asistencí a jen těsně jí tak unikl ceněný triple double. Vskutku úctyhodný výkon. Napodobit něco takového by dělalo problémy i těm nejschopnějším pařmenům na videoherních konzolích.