Z velkého EuroBasketu na malý svět. Prostor v áčku mi prospěl, cítí pivotka Čechová

Před dvěma lety české dívky obsadily šesté místo, to je inspirací i pro současný tým. „Chtěly bychom minimálně obhájit minulou pozici a klidně se dostat i výš," plánuje Čechová a jmenuje přednosti týmu, který by mohl být černým koněm turnaje. „Rychlost, agresivita v obraně. Pan Pruša chce hrát hodně rychle, podle toho si vybírá hráčky."

Neukolébá ji, že všichni účastníci základních skupin mají jisté osmifinále. „Nehraje to žádnou roli. Vždycky je lepší vstupovat do play off z co nejlepší pozice, abyste narazili na soupeře, který prohrával. Nebudeme vůbec hledět na to, že play off je automatické."