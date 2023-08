Zídek: Role českého průkopníka v NBA si cením, ale kluci po mně dokázali víc

Rodák ze Zlína a syn stejnojmenného vítěze ankety o nejlepšího českého basketbalistu 20. století se vydal do USA v den 18. narozenin - 2. srpna 1991. Později vyhrál s University of California americkou univerzitní soutěž. Po této sezoně jej jako 22. hráče v pořadí draftoval tým Charlotte Hornets. Během tříletého působení v NBA hrál Zídek také za Denver Nuggets a Seattle SuperSonics.

V NBA odehrál 135 zápasů s průměrem 3,4 bodu na utkání. Roli prvního Čecha ve slavné soutěži bral s rezervou. "Nevím, jestli je to podstatné, ale možná ano. Přeci jen jsem nějakou cestu ukázal," zamýšlel se Zídek. "V roce 1995 se to jevilo jako obrovský sen a hrozně složité. Evropanů tam moc nebylo. Všechny horší věci se navíc s přibývajícím věkem zapomínají a převažují ty pěkné. Na svou kariéru vzpomínám rád," řekl.

Počin zohlednil i směrem k době, v níž hrál. "Dnes už je to tak, že každý, kdo začíná hrát za USK Praha, Písek, Ostravu či minižáky, může věřit, že se jednou do NBA dostane. Díky sociálním sítím a komunikaci je vše jiné, než bylo za mé doby. Tehdy bylo jiné si tohle představit," podotkl.

Zpětně si vážil garantované tříleté smlouvy, kterou díky draftu v 1. kole dostal. Elitní ligu opustil v roce 1998. K návratu do Evropy jej přiměla i výluka NBA a pozice náhradníka. Po přestupu do litevského Žalgirisu Kaunas vyhrál hned v první sezoně Evropskou ligu. "Ze začátku to nebylo snadné a bylo znát, že jsem vyšel hodně ze cviku. Musím ocenit trpělivost Žalgirisu, kterou se mnou měli. Nakonec ale sezona vyšla hvězdně. Na ten rok v Litvě vzpomínám rád," hodnotil Zídek.

V pokračování rodinné dynastie pokračuje třiadvacetiletý syn Jan, který hraje americkou univerzitní soutěž za Pepperdine. Má za sebou i starty v národním týmu mužů. "Jsem rád, ale doufám, že je to jeho cesta, kterou si vybral. Byl bych nerad, aby se pokoušel naplňovat mé nesplněné ambice. To je vždy to nejhorší, když se o to rodiče u svých dětí snaží," řekl Zídek.