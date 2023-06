Jako McGregor. Hrozivé zranění polského ranaře obletělo svět. Šílené, kroutí hlavou fanoušci

Pamatujete, co se před dvěma lety stalo legendárnímu zápasníkovi MMA Conoru McGregorovi, který se po nejhorším zranění kariéry k dnešnímu dni do klece stále nevrátil? Podobná bolest v sobotu večer zasáhla i polského ranaře Mateusze Strzelczyka, který přitom do té doby sváděl na turnaji Oktagon 44 v německém Oberhausenu nebojácný výkon. Po došlapu ve třetím kole se mu ale zlomila noha, jejíž křupnutí bylo slyšet po celé aréně. Na bojovníkovi adresu se nyní valí jedna podpůrná zpráva za druhou. Někteří však spílají nad výkonem sudího Václava Přibyla, který podle jejich tvrzení nechal zápas dojít příliš daleko…

Na nosítkách skončil Mateusz Strzelczyk. Zlomil si nohu v duelu s Brazilcem XavieremVideo : Oktagon TV

Článek Fotogalerie +2 Klec v německé Rudolf Weber-Areně, které přihlíželo dvanáct tisíc diváků, zažila hotové peklo. Zatímco některé zápasy nabídly vyčerpávající partie s pořádnou krvavou příměsí, naopak chvíle hrůzy zažil velezkušený polský střelec Mateusz Strzelczyk, který si po nedávném a nečekaném skalpu Francouze Joricka Montagnaca dělal zálusk i na urostlého Brazilce Rafaela Xaviera. Teď už ale narazil. Před zápasem podceňovaný polský „dynamit" ovšem diváky bavil nesmrtelným výkonem, nad kterým se tajil dech. Několikrát to totiž vypadalo, že bude po zápase, ale touha přiblížit se k titulové šanci polotěžké divizi byla zkrátka silnější. Rovněž se zdálo, že bude muset zakročit hlavní sudí Přibyl, který ale ani jednou neusoudil, že je ten správný moment. V tu dobu Strzelczyk bojoval s krví po celém obličeji a také neúnavným soupeřem, který stále tlačil... Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený OKTAGON MMA (@oktagonmma) A ve třetím kole došlo na nejhorší. Ozval se zvuk křupnutí pravé dolní končetiny polského válečníka, kterému se při špatném došlápnutí noha proměnila v gumu. Všichni věděli, že je zle. Věděl to také soupeř Xavier, který se nejprve nevěřícně chytil za hlavu, načež přispěchal rivalovi na pomoc. Do akce museli lékaři, kteří zraněného rváče odnesli z klece na nosítkách. Následoval přejezd do nemocnice a okamžitá operace. „Mateusz je v nemocnici, kde ho operují," potvrdil na tiskové konferenci spoluzakladatel organizace Pavol Neruda, který zároveň vyloučil jiná poranění. „Dobrou zprávou je, že je jeho hlava v pořádku. Výsledky byly dobré, řeší se tedy jen ta zlomená noha," pokračoval. Polák se sice podrobil operaci, v nejbližší době ho ale budou čekat další. Rivalita šla proto stranou. Dvaatřicetiletému Polákovi rázem chodily podpůrné zprávy i od ostatních kolegů z bojového světa. „Soupeři přeji rychlé uzdravení," napsal Brazilec Xavier, k jehož slovům se například přidala i hvězda slavné UFC krajan Johnny Walker, který coby Xavierův trenér nepříjemným chvílím rovněž přihlížel přímo od klece. Foto: Oktagon MMA Mateusz Strzelczyk musel být kvůli zlomené noze odnášen z klece na nosítkách. Zranění obletělo sociální sítě a v jejich diskuzích se zmiňuje i výkon hlavního rozhodčího Přibyla, který údajně nechal dojít zápas příliš daleko, a ke zranění nemuselo dojít. Je ale potřeba dodat, že duel mohl v průběhu zápasu odpískat i trenérský roh polského zápasníka vhozením ručníku do klece. Rovněž se nestalo. „Strzelczyk zažil jeden z nejhorších výprasků, které jsem za tu dobu v Oktagonu viděl. Ten rozhodčí je šílený," komentoval situaci jeden z uživatelů. „Velmi trpělivý rozhodčí," dodal další. Video ze samotného závěru zápasu sdílel i uznávaný server "Bloody Elbow". Horlivě se rozjely diskuze i na polských stránkách zabývajících se MMA. Conor McGregor - Dustin Poirier III. Dustin : He broke his leg ... pic.twitter.com/8fuLnhZLpI — * Zákí *** (@Zaki_Lucy) November 9, 2021 Polského oblíbence tak nyní čeká dlouhá pauza, kterou například doteď zažívá i jeden z nejpopulárnějších bojovníků MMA Conor McGregor. Irskému bijci se před dvěma lety během zápasu s Američanem Dustinem Poirierem rovněž zlomila noha a od té doby se do klece nevrátil. Podobné zranění ve stejném roce musel skousnout i jiný bojovník slavné UFC, Chris Weidman (rovněž dva roky mimo), k jehož fraktuře dolní končetiny došlo během kopu do soupeřova lýtka. Také v tomto případě divákům běhal mráz po zádech. MMA Krvavý festival v kleci. Novodobí gladiátoři si sáhli na dno, vzešel i nový soupeř pro Vémolu