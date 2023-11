Cyklistický závod L'Etape zavítá na jih Čech, jezdit se má nejméně do roku 2027

Největší tuzemský podnik pro amatérské i profesionální cyklisty má před sebou 4. ročník. „Chceme zachovat to nejlepší, co se povedlo vybudovat v předchozích ročnících, a zároveň projekt neustále posouvat dopředu. Naší hlavní motivací a hnacím motorem jsou samotní účastníci, se kterými jsme skrz množství komunikačních kanálů prakticky v denním kontaktu,“ uvedl Tomáš Pravenec, ředitel pořádající agentury Petr Čech Sport.

Horská etapa se pojede premiérově, a to v Prachaticích, kde bude start i cíl, a okolí. Během 101 kilometrů nastoupají jezdci více než 2100 metrů, zavítají například do Českého Krumlova či na horu Kleť. „Vnímali jsme, že je potřeba vyslyšet poptávku cyklistů. Profil té horské etapy nebude úplně lehký,“ připustil Pravenec.

Vedle Svorady a Bábka zůstávají v týmu ambasadorů i Zdeněk Štybar a Martina Sáblíková. Novou tváří speciálně pro horskou etapu bude Tereza Huříková. „Jednáme také o osobnosti ze zahraničí, která by navázala na skvělé představení Andyho Schlecka z druhého ročníku projektu,“ uvedl Pravenec.

Závod má nyní licenci na další čtyři roky. „Je to pro nás vítaná jistota a zároveň potvrzení, že se nám to daří dělat dobře. Je to pro nás fantastické vysvědčení. Pokud zafunguje druhá akce s horskou etapou - o čemž jsme stoprocentně přesvědčeni - můžeme díky nové smlouvě přidat i další, třetí akci. Nápady a chuť nám nechybí. Ohromně se na následující měsíce a roky těšíme,“ řekl Pravenec.