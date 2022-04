Hvězda Tour na průzkumu Staré dámy. Šílené, tady půjde o život!

„Buď to tady může dopadnout hodně špatně, nebo být úplně v pohodě. Tady se určitě nestanete celkovým vítězem Tour. Ale rozhodně tady můžete celý závod ztratit," přemítal Pogačar s krčením ramen pro belgický web Sporza po pondělním průzkumu 1600 metrů dlouhého dlážděného úseku z Eswars do Paillencourtu, který bude za necelé dva týdny i na trase další klasiky Paříž-Roubaix.

Výrazně méně diplomatický pak byl Pogačarův šéf z týmu SAE Emirates Aart Vierhouten, který slovinskou kometu při průzkumu doprovázel. „Je to šílené. Jako pořadatel bych takový úsek do závodu nikdy nezařadil," čertil se bývalý nizozemský profesionální závodník.

Foto: Profimedia.cz Peloton Tour ani na kostkách nesleví ze zběsilého tempa.Foto : Profimedia.cz

Co je na kostkách do Paillencourtu, po nichž se peloton Staré dámy přehnal už při 9. etapě v roce 2018, špatného? „Jede se tam z kopce. A sjíždět na kostkách ve zběsilém tempu Tour rychlostí 60-65 km/h... Šílenost. Vpravo, ani vlevo navíc nejsou žádné únikové zóny. Z pohledu bezpečnosti, který se v posledních letech tak prosazuje, je to totálně na hraně. Nechápu, že ten úsek zařadili do trasy Tour. Nepatří do žádného závodu," vykládal Vierhouten.

Pátá etapa letošní Tour z Lille do Arenberg Porte du Hainaut měří 155 km a jezdci důkladně prověří tlumící schopnosti vycpávek ve svých kalhotách na celkem jedenácti dlážděných sektorech. Inkriminovaný druhý úsek je v itineráři zhruba 100 km před cílem. „Na posledním úseku může být peloton rozjetý do skupinek, ale na těch prvních pojede pohromadě celý balík. V roce 2018 bylo naštěstí sucho. Pokud by ale sprchlo, tak může jít při sjezdu na kostkách o život," varuje sportovní ředitel stáje z Emirátů.

Přidávání úseků mimo asfalt do závodů Grand Tour už nějaký čas rozděluje cyklistickou obec. Část jezdců a týmových manažerů zastává názor, že velké etapové závody často absolvují jezdci, kteří na kostky a šotolinu nemají patřičné zkušenosti ani somatotyp. A proti tomu samozřejmě stojí milovníci klasických jednodenních bitev, kam nezpevněné povrchy odnepaměti patří. Podle nich by měl mít elitní závodník schopnosti vyrovnat se s jakoukoliv tratí.

Právě ale v případě Pogačara platí, že slovinská hvězda má s jízdou na kostkách minimální zkušenosti. Třiadvacetiletý cyklista na nich jel poprvé jako profesionál až minulou středu při závodu Napříč Flandry a pak v neděli na jednom z monumentů. „Důležité je pořádně načíst trať, získat na kostkách ten správný pocit. To vás vnitřně zklidní a můžete jít do prvního týdne Tour uvolněnější. Měl jsem to správné vybavení a strávil tady dvě a půl hodiny. Na tuhle etapu se těším," ujišťoval druhý nejmladší vítěz Tour v historii.

Foto: Profimedia.cz Dlážděné úseky jako třešnička na dortu? Pro některé závodníky představují peklo, jiní je milují.Foto : Profimedia.cz

Paříž-Roubaix? Možná za rok

Pogačar sahal v neděli ve Flandrech po třetím triumfu na jednom z pětice monumentů, po úniku s Mathieum van der Poelem ale takticky nezvládl finiš a nakonec skončil až čtvrtý. Prvotní zklamání už ale dokázal vstřebat a z porážky si bral hlavně pozitiva. „Flandry mě nabily motivací. Opravdu jsem si to užil, neděle byla jedním z nejlepších dnů, které jsem na kole strávil. Upevnilo to mou sebejistotu před Tour i dalšími roky mé kariéry," vykládal Slovinec.