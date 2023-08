Ital Gazzoli vyhrál další etapu v Norsku

Arctic Race of Norway - 2. etapa (153,4 km): 1. Gazzoli 3:28:35, 2. Scaroni (oba It.), 3. Lastra (Šp.) oba stejný čas, ...54. Štybar (ČR) -18. Průběžné pořadí: 1. Hobbs (Brit.) 7:34:31, 2. Dainese (It.), 3. Gazzoli oba -1, ...54. Štybar -29.

