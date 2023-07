Kopce skoro jako v Alpách a legenda na startu. Czech Tour začíná už ve čtvrtek

„Takže nás jejich účast ani moc nestála," smál se König. „Ale je to trochu shoda okolností. Když Chris nebyl nominovaný na Tour de France, obnovil jsem s jeho týmem rozhovory. Předtím účast odmítli, na druhý pokus už to klaplo," prozradil.

Celkově by rád Czech Tour co nejvíc posunul. „Chceme závod zvětšovat a být více vidět. To znamená hlavně televizní přenosy. Snad se povedou zajistit co nejdříve a posuneme závod do vyšší kategorie. Cyklistika je navíc jedna z nejlepších možností, jak udělat reklamu dané zemi," uzavřel König.