Královskou etapu Kolem Romandie vyhrál Yates a oblékl se do žlutého

"Snažili jsme se pro něj hájit ten dres, jak dlouho to šlo. Vybojoval si ho po vážném zranění, tak jsme mu pomáhali. Ale jak sám říkal, teprve se po zranění vrací do formy. Takže když mi dal zelenou, vzal jsem za to a jel až do konce," řekl Yates.