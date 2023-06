Tragédie švýcarského cyklisty zasáhla peloton. Při sjezdech už to budu mít vždy v hlavě, ví kolega

Zatímco Mäder byl po resuscitaci převezen vrtulníkem do nemocnice, kde bojoval o život, v pelotonu se řešila důležitá otázka. Byl tenhle závěrečný sjezd z průsmyku Albula nutný? Kritizoval ho už mistr světa Remco Evenepoel a na jeho nebezpečnost upozornil i Renard. „Je složité sjíždět po tak dlouhé a náročné etapě. Koncentrace už není taková," připouští. Sám ale inkriminovaným místem projížděl až 20 minut po nehodě a neměl důvod riskovat.

Mäderova nehoda ho ale samozřejmě také hodně zasáhla. „Už když jsem místem projížděl, tušil jsem, že to je špatné. Ale ne, že až tak špatné. Ani ráno jsme ještě neměli žádné informace. Bohužel ty nejhorší přišly až těsně před plánovaným startem. Psychicky to bylo fakt složité. Myslel jsem jen na to, abych se vrátil domů k manželce a dvouměsíční dceři," vykládá Allegaert.