Transgender cyklistka zničila soupeřky. Nesrovnatelná síla, poznamenala uštvaná pronásledovatelka

S cyklokrosem poté, co s transzávodnicí prohrála, nadobro skončila. „Soutěžení s mužskými cyklisty v ženských závodech se pro mě stalo skličující. Znamená to, že prohrajete bez ohledu na to, jak tvrdě trénujete. Už to trvá dost dlouho, zašlo to daleko. Nikdy to nemělo dosáhnout tohoto bodu, nikdy to nemělo být dovoleno. Někdo musí převzít odpovědnost," pokračovala podle www.dailymail.co.uk s tím, že necítí dostatečnou ochranu ze strany rozhodujících sportovních organizací.