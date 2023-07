Běhání po střeše, kamera na tréninku a geniální střídání. Trenér olympijských vítězů by oslavil stovku

Když mu banda vtipálků v čele s Ladislavem Vízkem na procházce den před olympijským finále napsala do písku sestavu, kouč za pár hodin na týmové poradě pokýval hlavou: „Trefa! Přesně takhle to bude."

I fotbalovou část Her poznamenal bojkot západních zemí kvůli vpádu sovětské armády do Afghánistánu, spousta velmocí chyběla. Skupinou s Kolumbií (3:0), Nigérií (1:1) a Kuvajtem (0:0) prošli Vízek a spol. bez porážky. S obrovským betonovým stadionem a bílými nocemi v tehdejším Leningradu se rozloučili čtvrtfinálovým triumfem 3:0 nad Kubou.

„Myslím, že chlapci na to mají, a odevzdají všechno, co dovedou," říkal Havránek ještě na pražském letišti do mikrofonu Československé televize. Platilo to i v semifinále s Jugoslávií, výhru 2:0 orámovaly dva góly v prvních dvaceti minutách.