Bezradnost byla vidět, chyběla součinnost, křídla neměla prostor. Zvedne se Slavia?

Statistiky odrážejí převahu sešívaných. Drželi sedmdesát procent míč, zapsali jednadvacet střeleckých pokusů, ale jen pět šlo na bránu. Opravdu vážně a nebezpečně vypadala jen pumelice Aihama Ousoua z 90. minuty. Vyprodukovali 502 přihrávek, což bylo o 351 víc než Hradec. Dominance ale efekt nepřinesla. Proč?

„Slavia ještě není vyladěná. Myslím, že kdyby se ten zápas hrál v desátém kole, vypadal by jinak. V její sestavě figurovalo šest nových hráčů, většina z nich byli navíc cizinci. Vždycky je potřeba čas, aby se noví borci sehráli. Obranná fáze je jednodušší, v ofenzivě trvá delší dobu, než se automatismy vyladí a než budou všichni vědět, co mají dělat, jak se pohybovat a tak dále," shrnul zkušený trenér Vlastimil Palička.

„Slavia působila bezradně, chyběla mi součinnost," vypozoroval též osmašedesátiletý kouč. Nejde ale úplně jen o aktuální problém, sešívaní v lize vyhráli jediné z posledních šesti utkání, v jarní nadstavbě porazili jen doma Slovácko.

Kolos z Edenu postrádal kreativitu také na jaře, už tehdy bylo cítit, že nápady do určité míry odešly společně s tvořivým záložníkem Nicolae Stanciuem do Číny. Drajv mají dodat noví hbitý křídelníci, proti Hradci nastoupili Ewerton, nováček z Mladé Boleslavi, a Moses Usor, jenž se vyšvihl do Trpišovského družiny z béčka.

„Největší problém byl ve středu hřiště, chyběla nám finální přihrávka, na krajích to zase tak špatné nebylo," soudil Trpišovský. „Neměli prostor. Usor mě zaujal objemem pohybu, ale bylo to celkově v jeho podání neefektivní. Obávám se, že u něj to může být podobné jako u Sora, který má v lize problémy se proti organizovanému soupeři prosadit," podotkl Palička.

Foto: Vít Černý, ČTK Moses Usor (vlevo) a Petr Rybička v souboji o míč.Foto : Vít Černý, ČTK

Kdo jiný by ale měl být schopen soka v tuzemské lize rozebrat než nadupaná parta z Vršovic? „Ano, měla by to být vlajková loď. Všichni hráči, co přišli, mají individuální kvalitu, ale nejsou sehraní. Věřím, že to bude lepší. Trenérům tohle utkání něco dalo, zjistili, co nejde," prohlásil Palička.

V pozici tvořivého záložníka se objevil Ibrahim Traoré, ze zadnější pozice mu sekundoval nováček Christ Tiéhi. V průběhu druhého poločasu přišli Lukáš Provod a Petr Ševčík, ti v sobě mají potenciál, především Ševčík je šikovný a umí finální přihrávku vymyslet. Ale velmi často léčí nějaké zranění, u něj je největší otázka, jak dlouho vydrží fit. Provod se rozjíždí po zranění kolena.

Co útok? Na špici ofenzivní formace nastoupil Václav Jurečka, pak ho vystřídal Ondřej Lingr, čtvrt hodiny před koncem šel do hry Stanislav Tecl. Nechybí sešívaným útočník - bijec, který bude urostlý a využívat centry ze stran? „Slavia nehraje s typem útočníkem, kterého by Karel Brückner nazval gorilou," usmál se Palička.

„Musí mít pohyblivého a důrazného hráče. Myslím, že Jurečka to splňuje," přidal někdejší kouč Zlína, Jablonce či Olomouce. Solidní dispozice má mladý Daniel Fila, který se však začíná druhý půlrok otrkávat ve Slavii.