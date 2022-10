Dvakrát dobyli Eden, teď vyhořeli. Spartu srazily chyby mladíků

Mezi třemi tyčemi 22letý Matěj Kovář, na stoperu 19letý Martin Vitík a uprostřed zálohy stejně starý Kryštof Daněk. Sparta vsadila v derby na půdě Slavie i na své mládí. Po zkušenostech z uplynulých měsíců nic překvapivého. Jenže byl to právě druhý jmenovaný, kdo už v 5. minutě pomalou malou domů přiťukl míč Václavu Jurečkovi, jenž poslal domácí do vedení.

„Mohl jasně kontrolovat balon. Rozhodne se pro hlavičku, která musí být důrazná. Měl možnost to tak zahrát," hodnotil expert O2 TV Sport Jakub Podaný.

Bohužel, mladý stoper byl namočený i v dalších inkasovaných brankách. U druhé mu prošla střela Jakuba Hromady mezi nohama, při třetí hlavičkoval na malé vápno, kde stál samotný Masopust. Čtvrtou trefu do poločasu z kopačky Petera Olayinky při obranném zákroku lehce tečoval. Za stavu 0:4 už nebylo co řešit, po přestávce se jen dohrávalo.

„Trochu nervozity tam podle mě hrálo roli. Z dalších deseti pokusů by to trefil daleko lépe, hlava je důležitý faktor," hodnotil ještě první incident, který určil ráz utkání, expert Antonín Rosa.

Kovář je na hostování na Letné z Manchesteru United, ihned po svém příletu zaujal pozici jedničky. Z šesti odchytaných duelů má však jedinou nulu a s úspěšností zákroků lehce nad 56 procent patří k podprůměru ligy. Pro porovnání, náhradník Dominik Holec nastoupil do úvodních sedmi střetnutí, udržel třikrát čisté konto a úspěšnost vyšperkoval nad 78 procent.

Kovář to rozhodně nemá jednoduché, na bránu Sparty moc střel nejde a například proti Baníku Ostrava (1:1) i v neděli na Slavii neměl ani jeden zákrok. Navíc každá mince má dvě strany, jen vzpomeňme na baráž o EURO reprezentace do 21 let. Nebýt mladého gólmana, na závěrečný šampionát se těší soupeř z Islandu.