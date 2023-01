Kapitán Sparty Krejčí: Za kritiku jsem rád, hodně mě zocelila. Dokážu reagovat jinak

Marbella (Od našeho zpravodaje) - O aktuálním zdravotním stavu Krejčího jsme vás informovali minulý týden . Odchovanec Zbrojovky Brno nakonec opravdu zasáhl do druhého poločasu pondělního přátelského utkání se Salcburkem. A dohrával, jak jinak, než s kapitánskou páskou.

Musím přiznat, že napřímo snad ani jednou. Možná jsem to jen někde postřehl. Žiju v určitém okruhu lidí, kteří mě znají. Kdyby jim něco přišlo divné, řekli by mi to.