Kouč Klokanů rázně: Jestli hráče svazuje představa Evropy, tak o ní přestaňme snít

Bodové ztráty Slovácka a Olomouce dostaly Klokany do výborné situace, na čtvrtém místě fotbalové Fortuna ligy, které po sezoně znamená vstupenku do evropských pohárů, si mohli vytvořit pětibodový polštář. Jenže omyl.

„Zbytečně ztrácíme těžce vybudovaný kredit. Jestli hráče svazuje představa Evropy, tak o ní přestaňme snít a začněme zase normálně pracovat a předvádět normální výkony. Takhle bude lepší, když se do žádné Evropy nedostaneme, jinak bychom dělali ostudu," nebral si Veselý servítky.

Následně ale přešel ke konkrétním aspektům. „Nejvíce mi vadilo, že to bylo bezemoční, že jsme si přišli zahrát. Strašně moc laciných ztrát, malá kvalita do finále, naše snaha končila před vápnem. Jak jsme přestali být přesní, tak se soupeř dostal do pohody," zdůraznil.