Kováč: První půle katastrofa, pak fantastická reakce. Euforii tlumí. Reinberk popsal vlastence

S těmito úvahami ale nechoďte na pardubického trenéra Radoslava Kováče. „Nechceme skončit poslední. To je pořád stejné. Rychle jsme na jaře udělali dvanáct bodů, a i vedení se trochu namlsalo. Já bych ovšem chtěl jít zápas od zápasu s pokorou. Uvidíme, na co to bude stačit. Nedopustím, abychom nelétali ve vzdušných zámcích," pravil rázně Kováč po poslední výhře nad Slováckem.

Hovořil pod dojmem čerstvé zkušenosti. Ta sice obsahovala euforickou tečku, ale taky plno nervů a bídný výkon v prvním poločase. „To byla katastrofa," vystihl pardubický stratég.

Hráčům o přestávce důrazně vysvětlil, že takhle se o záchranu nehraje. „Mohli jsme vystřídat deset nebo devět hráčů," naznačil Kováč, jak nespokojený s výkonem svého mužstva byl. Kromě brankáře Florina Nity měl na mysli ještě záložníka Denise Darmovzala. „Odvedl si své," poznamenal kouč k hráči, který ve středu zálohy zastoupil distancovaného Kamila Vacka. „Sami hráči byli překvapení. Ale nemyslím si, že z té bouřky, která byla, ale z toho, jak hráli," doplnil ještě k průběhu první půle a poločasové náladě.

Po pauze si týmy ale neprohodily jen strany, ale i vládu nad děním na hřišti. „Ukázali jsme charakter. Jsem za kluky šťastný, jak to otočili. Reakce byla fantastická," vychvaloval Kováč. „Pořád máme mladý tým, pro který je složité, aby zvládal všechny zápasy stejně. Sám jsem zvědavý, jak zareagujeme v dalším utkání v Českých Budějovicích," pronesl třiačtyřicetiletý trenér i s výhledem na poslední duel základní části.

Obratu pomohla trefa i na 2:1, která na straně hostí vyvolala nelibost. Centr Dominika Janoška se snažil zpracovat domácí útočník Pavel Černý, ale míč nezkrotil. Ten propadl a obránce Slovácka Petr Reinberk ho nešťastně nasměroval do sítě vlastní brány. Hosté upozorňovali na to, že Černý se balonu dotknul rukou, sudí u videa zkoumali situaci tři minuty, gól posvětili.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Fotbalisté Pardubic se radují z výhry nad Slováckem.

„Já jsem u toho nebyl, ale Káca (Michal Kadlec - pozn. aut.) říkal, že to byla jasná ruka," popsal Reinberk. Ostatně kapitán Slovácka i po závěrečném hvizdu hlavnímu sudímu Marku Radinovi naznačoval, že šlo podle něj o ruku.

„Vůbec jsem to neviděl. Ale říkal jsem si, že jednou už musíme mít štěstí. Vždycky to (rozhodnutí videa - pozn. aut.) jde proti nám, ale teď to dopadlo dobře. Ruka nebyla, není o čem se bavit," glosoval tento moment Kováč.

Nešťastný Reinberk už nedokázal zareagovat tak, aby míč odvrátil jinam. „Čekal jsem, že si (Černý - pozn. aut.) balon přebere směrem ode mě a bude chtít zakončovat. Chtěl jsem ho proto zakřižovat. Tím, jak se mu to nepovedlo zpracovat a šlo mu to přes koleno, trefil mě balon přímo do pohybu. Už jsem se nedokázal zastavit," vylíčil obránce, který se po utkání gestem omluvil i fanouškům Slovácka.

Pardubice si užívají další bodové i psychické povzbuzení. „Hrozně si přeju, aby nám to pomohlo," zadoufal Kováč, který sčítal i další pozitiva. Patřil mezi ně třeba aktivní výkon střídajícího Bartosze Pikula, jenž po krásné kombinaci s Černým zvyšoval na 3:1. „Odehrál nejlepší zápas za dobu, co je tady," uvedl šéf pardubické lavičky.