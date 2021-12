RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Hložek se loučil stylově, slušelo by mu Německo, se Slováckem dál počítám

Slavia je první a musíme si uvědomit, že se musela obejít úplně, nebo ve většině zápasů bez Kudely, Ševčíka, Provoda, Bořila či Koláře. To jsou hráči ze základní sestavy a tým trenéra Trpišovského to stejně zvládl. Hráči kousali únavu z EURO, byla tam zranění, za to Slavia platila daň, ale dokázala objevit nové skvělé fotbalisty. Jména jako Mandous, Kačaraba, Ousou nebo třeba Samek o sobě dala vědět. Všichni ukázali, že se nevzdávají. Potvrdil to i zápas v Ostravě, kde z vedení 2:0 najednou Slavia prohrávala a stejně i bez dvou vyloučených dovedla utkání k remíze. Baník přitom ukázal, že svojí zarputilostí dokáže potrápit nejen Spartu s Plzní.

Právě Viktorka při letošním loučení s ligou doklouzala za třemi body na hřišti poslední Karviné. Dá se říct, že skoro typicky pro tenhle podzim vyhrála jen o gól. Na hřišti soupeře, který je v krizi a bez jediné výhry, jsou ale utkání těžší, než si kdo myslí. A Plzeň ho zvládla a proměnila ve tři body.

Podobnou výhru brala i Sparta nad skvěle připraveným Hradcem Králové, který na podzim předvedl lize novou hráčskou krev - vidět byli třeba Vlkanova nebo Mejdr. Nakonec ale Sparta ukázala kvalitu, brala tři body a ztrácí na první místo tři body. K tomu jsou Letenští v Konferenční lize. Situaci berou vážně, už představili první posilu do útoku - Čvančaru. Ten byl i v hledáčku Slavie, ale dal jasně najevo, kam chce odejít.

Teď je otázkou, zda z Letné odejde Hložek. Ten se na podzim proměnil v krále asistencí, ale pokud to byl jeho poslední zápas ve Spartě, tak se loučil stylově - gólovou akci, kde předvedl svůj přehled, techniku, vedení míče v rychlosti. A byl z toho, byť s trochou štěstí, gól za tři body. Pořád se mluví o tom, která liga by Adamovi sedla. Já si myslím, že by to mohl být nějaký německý klub. Ten by ho ještě zocelil. Ale je to jen můj názor, u Patrika Schicka jsem si také myslel, že mu bude víc sedět Itálie nebo Španělsko a on teď září v Německu. Tak se nechám překvapit.

Co se týče ofenzivy, tak byl na podzim hodně vidět i Venca Jurečka ve Slovácku. Je to pro něj odměna za pracovitost, maká na sobě. Nahradil na hrotu sestavy Klimenta. Přitom se Slovácko muselo vyrovnat s brzkým koncem v Evropě... Podzim zakončilo výhrou nad Jabloncem, kterému sudí neuznal dvě branky. Za mě ty situace byly obě ofsajdové, jen to řešení trvalo asi déle, než se čekalo.

Jablonec tak protáhl bídnou sérii výsledků, z jeho pohledu mě potěšil snad gól Tomáše Hübschmana. Ten se ve čtyřiceti trefil snad podruhé v lize, ale na Slovácko to bylo málo. Tým sice zbrzdila, a asi víc, než se čekalo, nezvládnutá koncovka v Budějovicích. Ale stejně se Slováckem počítám do první čtyřky. Trenér Svědík tým zase dobře připraví. Jurečku klub podle mě udrží, měl by ještě půl roku zůstat, kdybych mu měl poradit, teď bych nikam neodcházel. To je stejný případ jako Bassey v Budějovicích, ale uvidíme, jak to všechno dopadne.