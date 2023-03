Na vzájemné urážky přeci jen došlo. Atmosféra se ale zlepšila, zní z Plzně i Slavie

„Plzeň i Slavia se k problematice nějak postavily. Bylo jasné, že se zas tolik nezmění. Atmosféra byla bouřlivá a poslední utkání tady bylo horší. Samozřejmě bych ale chtěl, aby se zápasy odehrávaly bez nějaké nenávisti," pronesl kouč Plzně Michal Bílek, jehož i přes vedení v po první půli prohrál 1:2. „Bylo to určitě lepší než v minulých letech," dodal ihned tiskový mluvčí Václav Hanzlík.

V podobném duchu mluvit také trenér domácích Jindřich Trpišovský. „Zápas probíhal hodně fér, bylo to dnes hodně o fotbale. To jsou první kroky, ve kterých je potřeba pokračovat. Každý se musíme k tomu takto postavit, aby zápasy byly atraktivnější. Z naší strany hodně fotbalu, kombinace, chlapských soubojů. Další věci už neovlivníme, oproti minulosti to byl ale v atmosféře diametrální rozdíl. Fotbal přináší emoce, proto ho máme tak rádi," konstatoval.