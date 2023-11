Nadšený Trpišovský: Technickou kvalitou jsme dominovali, Olomouc ukázala, proč je nahoře

Jak se vám líbil výkon vašich svěřenců?

Výborný výkon, velká kvalita. Přispěla k tomu i Olomouc, která ukázala, proč je v tabulce nahoře. A fantastické hřiště. Takové Sigmě závidím, jeho stav před i po utkání, rychlost. I výborný sudí, který pustil podobný trend jako minule v Dolíčku. Nějaké kontakty rameno na rameno nechával být, hráči si na to zvykli a hra byla plynulá, nepřerušovaná. A my jsme rádi za to, jako jsme to při náročném programu zvládli.

Určitě vás potěšil vynikající vstup do zápasu, když jste se už ve 4. minutě ujali vedení?

Byl nejlepší v sezóně. Prvních patnáct, dvacet minut. Dostali jsme se do vedení a vypadali fakt dobře. Pak však Sigma zahrála úžasnou standardku, skoro neubránitelnou a ta ji zvedla. My jsme začali být pasivní, byli pozdě u míčů, co jsme měli udržet a Sigma se dostala do výborné pasáže, což jsme nechtěli připustit. Výsledkem bylo vyrovnání, ale pak zase nám pomohl gól do šatny. Ve druhé půli jsme už byli tak rozjetí a v takovém flow, že to už s námi měli těžké. Technickou kvalitou jsme dominovali.

Jak jste pracovali s týmem po emotivní výhře s AS Řím?

Pomohlo nám krásné prostředí tady, super stadion na české poměry, jak už jsem řekl, parádní hřiště a v uvozovkách i evropský soupeř, který hraje technický fotbal. Takže ten přechod nebyl pro nás žádným šokem. To, ač výkyvy v těchto situacích míváme. Tým je zkrátka v pohodě, kterou si přenesl z čtvrtka. Třeba pátek a sobotu jsme už viděli potřebné sebevědomí, které jsme dnes měli. Hráči ho ukázali pod tlakem Sigmy, když nás presovala. Dostali se z toho a udrželi balón.

Na utkání se jistě těšil Mojmír Chytil, který v Sigmě fotbalově vyrostl. Zahrál si ale jen pár minut v závěru. To se tak ve čtvrtek vyšťavil?

Jo, ale i díky rozhodčímu, který mu v 78. minutě zakázal vystřídat. Dohrával a měl křeče do obou lýtek. Hraje ve velké intenzitě, podstupuje spoustu soubojů a ty berou více sil než běhání. Dal do toho ve čtvrtek všechno a já ho musím za to pochválit. Hrál na borce, kteří by mohli vyučovat poziční hru, do těla a on ukázal obrovskou kvalitu a strašně nám pomohl. Základní sestava pro něj tady nebyla vůbec ve hře. Byl ve stavu, že ani sám se na to necítil. A dnes to bylo v těch patnácti minutách, co dostal, vidět. Měl je za odměnu, jinak bychom ho na trávník nepustili.

Připravovali jste se speciálně na zkušeného Filipa Nováka, který se do české ligy vrátil po osmi letech v zahraničí?

Ano. Věděli jsme, že je nesmírně silný v rozehrávce, má obrovské zkušenosti, a dnes to také potvrdil. Překvapil mě však i poziční hrou. Po přestávce jsme na hřiště poslali Van Burena, aby měl záběhy za jeho záda. On si s tím však poradil skvěle. Myslím, že pro Sigmu bude nesmírně cenným hráčem, který ji pomůže.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Zleva Lukáš Provod ze Slavie a Radim Breite z Olomouce.

Už po prvním poločase jste střídal stopera Ogbua. Proč?

Řekl si o to. Ve čtvrtek už dohrával s problémem, trápilo ho koleno a tříslo. Původně jsme s ním nepočítali, ale v sobotu byl ve stavu, že chtěl nastoupit. Hrál skvěle, ale o přestávce přišel s tím, že už ho to bolí příliš, že to dál nejde.