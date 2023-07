Nechci, aby se pořád měnili trenéři. Mikloško o obměně Baníku, Hapalovi a Brabcově přání

Po minulé sezoně každý očekává, že Baník bude lepší. Bude to tak?

Věřím, že ano. Myslím, že by bylo špatně, kdyby to tak nebylo. S příchody nových hráčů očekávání vzrostla, ale myslím, že vše bude ještě potřebovat chvilinku čas. Tým si bude sedat. Ale věřím, že budeme hrát kvalitnější, atraktivnější a rychlejší fotbal a že se budeme posouvat dál.

Budete mít při této velké obměně kádru trpělivost?

Musíme ji mít, bez trpělivosti to nejde. Všichni musíme chápat, že i když jsou ti hráči kvalitní, nemohou být ve formě celou sezonu. Máme navíc spoustu mladších hráčů, u nich je trpělivost potřeba obzvlášť.

Přivedli jste deset úplně nových hráčů. Byl vůbec někdo, na koho jste nedosáhli?

(úsměv) Měli jsme vytipované i další hráče, ale jejich kluby je nechtěly za žádnou cenu uvolnit. A my jsme nechtěli jít do nějakých přemrštěných částek, to není a nebude naše politika. Akceptujeme rozumné sumy, do takových přestupů pak chodíme.

Vypíchnete někoho, z jehož příchodu máte největší radost?

Mám radost ze všech. Všichni byli přivedeni s tím, že mohou naskočit do základní jedenáctky. Někteří jsou velmi perspektivní, a ti se o místo porvou a vytvoří konkurenci. Věřím, že konkurence bude všechny posouvat nahoru. Myslím, že to je jediná cesta.

Pozorujete, že nové konkurenční prostředí přináší v přípravě efekt, který jste očekávali?

Určitě. V tréninku všichni šlapou a makají. Řekl bych, že se tvoří dobrá parta, kluci drží pohromadě. Pevně doufám, že se to přenese na hřiště.

Baník je specifickým klubem, fanoušci mají vysoké nároky. Bavili jste se o tom s posilami?

Ano, některým hráčům jsme vysvětlovali, že není jednoduché za Baník hrát. A třeba při jednáních se Slavií jsme mohli jejím představitelům říct, že když to ti hráči zvládnou u nás, budou mít pak na to, aby hráli ve Slavii. Působil jsem ve West Hamu a přijde mi, že tam je to stejné jako v Baníku, což jsem hráčům také říkal. Fanoušci jsou podobní. Chtějí tvrdou práci, a když ji uvidí, budou spokojení. A může se i prohrát. Ale hráči musejí nechat na hřišti sto procent, proto potřebujeme bojovníky a charakterní hráče.

Cítíte, že změny a obměna kádru fanoušky pozitivně naladily? Vnímáte, že i po nepovedené uplynulé sezoně Baníku věří?

Doufám, že to tak je. Nasvědčuje tomu fakt, že už bylo prodáno víc permanentek než na minulou sezonu, kdy jsme slavili stoleté výročí klubu (momentálně je prodáno okolo čtyř a půl tisíce permanentek - pozn. aut.). Ty příchody s fanoušky asi něco udělaly. Vidí, že s tím chceme něco dělat a že majitel do klubu peníze dal. Mým cílem je pak splnit Vaškovi Brabcovi jeho sen: zahrát si poháry.

Jak bral majitel Václav Brabec minulou sezonu? Musel hodně trpět, ne?

On je fanoušek se vším všudy, cloumalo to s ním. Ale zvládl to velice dobře, řekl bych, že až fantasticky. Vždycky se nechal uklidnit. Pořád jsem mu opakoval, že se udržíme a v létě se něco pokusíme změnit.

Nastal někdy v uplynulé sezoně moment, kdy jste přemýšleli o odvolání trenéra Pavla Hapala?

Samozřejmě se řešilo, jestli je to trenérem, ale já se všechny okolo snažil uklidnit tím, že jím to není. Pavlovi jsem věřil, navíc neměl ani pořádně čas tým poznat v době, kdy se nedaří. Tam poznáte charakter hráčů. Nakonec musím poděkovat majiteli, že to ustál a nechal se přesvědčit, že pojedeme dál a pokusíme se změnit v létě kádr.

Pavla Hapala jste angažoval brzy po svém nástupu minulý rok na podzim, nahrazoval Pavla Vrbu. Měl jste z toho těžkou hlavu?

Já beru Pavla Vrbu jako kamaráda, ale nevím, jak on bere mě. Ovšem dostal jsem se do pozice, kdy jsem musel rozhodnout. Když jsem sem přišel a Pavel tu byl, přišlo mi, že to nefunguje. Nebylo pro mě jednoduché přijít a hned vyhodit kamaráda, se kterým jsem vyrůstal. Ale jsem v pozici, kdy takové rozhodnutí musím udělat. Pro někoho je příjemné, pro někoho ne. Ne všichni mě musí mít rádi, ale je to moje rozhodnutí a já tím dávám hlavu na špalek. Pavla Hapala jsem přivedl s tím, že bude mít prostor s týmem pracovat. Já mu chci tu příležitost dát, přivést mu hráče, které si vyhlédne nebo s nimi souhlasí. Chci s ním spolupracovat a rád bych, aby to bylo dlouhodobé. Nechci, aby se tu pořád měnili trenéři, ale rád bych, aby se tým kolem trenéra tvořil.

Jaké bylo vaše setkání s Pavlem Vrbou, když jste hráli na jaře proti Zlínu?

Jen jsme se potkali na chodbě a podali si ruce. Pavel se se mnou moc bavit nechtěl, ale chápu to. Takový je život, myslím, že čas všechno zahojí.

Předpokládám, že záchranu se Zlínem jste mu přál, že?

Určitě, přál jsem mu ji. Beru ho jako výborného trenéra, který toho ve fotbale hodně dokázal, ale u nás mu to prostě nesedlo.

Do Slavie odešel útočník Muhamed Tijani. Vábení z Edenu nešlo odolat?

Rádi bychom ho udrželi, zároveň jsme ale mysleli na to, že musíme udělat změnu v útočné trojici. Měli jsme tři typologicky stejné hráče a chyběl nám menší a rychlejší útočník, který potrápí obránce rychlostí a náběhy. Nabídka na Tijaniho byla lákává, říkali jsme si, že podobná by už nemusela přijít. Rozhodli jsme se ho uvolnit i proto, že jsme věděli, že máme Almásiho. Laco měl smůlu na zranění, ale chceme s ním pracovat. Je to pořád mladý hráč, který má vynikající zakončení. Věříme, že se nám rozstřílí a pomůže nám.

Foto: slavia.cz, Petr Končal Muhamed Tijani už v triku Slavie.

Se Slavií obecně začínáte víc obchodovat, Čím to?

Naše vztahy jsou velice dobré a seriózní. Na čem se dohodneme, to platí. Jeden druhého se nesnažíme podvést. S panem Tvrdíkem (předseda představenstva Slavie - pozn. aut.) a dalšími se bavíme otevřeně, nic neskrýváme. Proto náš vztah funguje.

Velkým tématem okolo Baníku je vždy začleňování odchovanců do kádru áčka, rozvoj mladých hráčů. Jak jste spokojen s tímto procesem?

Snažíme se o to. V minulé sezoně jsme dali šanci několika klukům z mládeže. Hrubému, Šínovi, Měkotovi, Holaňovi. Třeba právě Holaň je nesmírně pracovitý, po zranění si vše vydřel. Zapadl do týmu, chce na sobě pracovat a má fantastický charakter. Zaslouží si šanci. Ale pak je to o výkonnosti. Mladí příležitost dostali a u některých bylo vidět, že na tuhle úroveň ještě nemají. A pokud se chceme posunout, musí hrát ti nejlepší. Mladí si musí počkat, být trpěliví a pracovat na sobě. Když to nepůjde u nás, půjdou na hostování třeba do druhé ligy. Není vůbec na škodu, když odejdou odsud z takové zlaté klece do druhé ligy, kde uvidí, že někteří hráči chodí do práce, trénují až odpoledne a že život ve druhé lize není jednoduchý.

Bylo by troufalé vyhlašovat po poslední sezoně útok na evropské poháry?

Nebudeme ho vyhlašovat. Na druhou stranu, proč by se to v českém fotbale nemohlo povést? Podívejte se na Bohemku. Jeden rok hrála o záchranu a druhý je v pohárech. Možné je všechno. Nemáme prostředky jako Sparta, Slavia nebo možná Plzeň. Ale jsme stabilizovaný klub, který je seriózní, zabezpečený a majitel je ochotný do fotbalu dávat peníze. Vybudoval tréninková centra pro mládež. Já bych mu přání o pohárech hrozně rád splnil. Uděláme vše proto, abychom se nahoru dostali co nejrychleji.

Konkrétní cíl pro novou sezonu tedy nemáte?