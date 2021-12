Největším zklamáním podzimu je Jablonec. Hráči vnímají i Peltovu kauzu, soudí Komňacký

„Ve Slavii je pochopitelně rotace hráčů jednodušší a možná. Když jich na ligu máte 14, modlíte se za to, aby vám žádný nevypadl a když chcete udržet jakousi výkonnost, nemůžete jich tam dát 5 nových a musíte to táhnout s kádrem, který máte. Problém to určitě je," soudí Komňacký.

A zátěží pro klub je i soudní proces jeho majitele Miroslava Pelty, který byl zatím nepravomocně odsouzen na šest let do vězení. „Vliv na hráče by to asi nemělo mít zásadní, na druhou stranu hráči i fanoušci kauzu pana Pelty nepochybně vnímají a klimatu v klubu to neprospívá," připouští Komňacký, podle něhož by klub bez Pelty přežíval jen těžko. „Fungovat Jablonec bez Pelty si představit nedovedu. To je motor klubu," uzavírá.