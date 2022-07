RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Slavia má pro Douděru těžký úkol, Trávníka čeká po bídě pokus o restart

Na prvním místě jsem zmínil Davida Douděru. Tomu vyšel výborně konec minulé sezony, určitě mu to zvedlo sebevědomí. A sáhla po něm Slavia. Tam ho čeká hodně těžký úkol, když bude nahrazovat Baha, který odešel do Benfiky Lisabon a i tam se mu daří. Bah byl senzační hráč, za celé působení ve Slavii neměl výpadek, fázi, kdy by mu to nešlo. Z jeho strany to byl vždy odvedený minimálně standard, ale spíš to byl nadstandard, kdy obrovsky pomáhal týmu.

A teď má tuhle roli, tohle žezlo, převzít Douděra, což je obrovsky těžký úkol. Za sebe říkám, že rychlostní parametry na to má, je pohyblivý a obratný. Musí navázat na výkony z boleslavského dresu. Slavia by mu mohla sedět, jeho brácha v klubu působil ve všech mládežnických kategoriích, takže pro něj Eden není žádnou neznámou. Každopádně mu budu držet palce a sledovat ho.

V úplně jiné fázi je kariéra Michala Trávníka, kterého čeká, dovolím si říct, restart. Když působil v Jablonci, tak si vedl velmi dobře. Měl výborné statistiky, výtečnou kopací techniku. Dařilo se mu gólově, dával branky ze střední vzdálenosti, sbíral i asistence a dokázal řídit hru. Když si přidáte dobrý výběr prostoru, nebylo divu, že po něm sáhla Sparta,

Na Letné mu to ale vůbec nevyšlo, totálně se zavařil, neaklimatizoval. Nepomohl mu ani odchodu do Turecka, ani tam to nebylo ono. A teď jsem zvědavý, zda to všechno zlomí k lepšímu odchodem do Slovácka. Je jasné, že i Trávník musel po Jablonci čekat víc. Jenže tam byl chráněný, ve Spartě se ocitl pod tlakem a vůbec mu to nesedlo. Teď má obrovskou šanci to zase nakopnout správným směrem. Jde do klubu, jako byl Jablonec. Pro Slovácko bude centrální postavou, musí ukázat, že na to má.

Zvědavý jsem hodně na Adama Gabriela. U něj má hodně lidí docela velký otazník. Pořád se čekalo, že dostane prostor ve Spartě, kde má za sebou výbornou sezonu ve druhé lize. Šance v áčku ale nepřišla a v létě se posunul do Hradce Králové. Tam si naplno vyzkouší první ligu a uvidíme, jestli i tam ukáže kvalitu a prodá svůj herní styl. Je to běhavý hráč, bojovný, soubojový. Když na tu skvěle odehranou druhou ligu dokáže navázat, bude to pro Hradec nadstandardní hráč a nahradí Mejdra, který odešel právě do Sparty.

Ten mi na pravou stranu sparťanské sestavy taky ideálně zapadá, protože je to nabušený kluk. Ve sparťanském prostředí vyrostl. Být v áčku je sice něco jiného než v mládežnických týmech, ale tlak je ve Spartě všude, takže trochu jednodušší to s tou adaptací mít bude. Celá Sparta vstřebává herní systém nového trenéra, ale i tak si myslím, že Mejdr má parametry, aby do toho dobře zapadl.

Budu si hlídat i Matyáše Kozáka. Ten ze Sparty hostoval naposledy v Teplicích, ale tam mu to nevyšlo. Vůbec se nedokázal začlenit do týmu. Teď jde do Liberce, kde by se mu to mohlo podařit. Plus vidím v tom, že by se mohl opřít o silové útočníky Rondiče s Rabušicem. Mohl by těžit z jejich parametrů, sbírat druhé míče a dostávat se díky tomu do meziprostoru a k zakončení. Právě k koncovce je Kozák neskutečný, je to jeho velká zbraň, má na to čuch. Hodně hraje na lajně, čekám od něj, že bude v Liberci hodně platným hráčem.

Hodně změn udělala v létě i mistrovská Plzeň. Tu opustil kanonýr Beauguel, s tím ve Viktorii počítali. Na hrotu mají Tomáše Chorého a k němu přišel Jan Kliment. Ten je pro mě velkou neznámou. Vylétl před lety v reprezentační jednadvacítce, kde si vystřílel angažmá ve Stuttgartu. Tam to ale nebylo úplně ono, oživení přišlo až doma ve Slovácku. Pak přišel další útlum po přestupu do Polska. A teď je tady další výzva v české nejvyšší soutěži. Zdá se mi, že potřebuje mít nad sebou pevnou ruku, uvidíme, jak v Plzni zapadne. Viktorka je pro něj každopádně dobrou adresou a třeba jim to spolu s Chorým bude klapat.

Prázdniny jsou sice teprve na začátku, ale ty fotbalové se už blíží ke konci. Poháry jsou tu co nevidět a ani do startu ligy není daleko. Všichni už se nemůžeme dočkat, až to začne!