Předseda FAČR Fousek je přesvědčen, že sudí v lize nerozhodují tendenčně

"Samozřejmě chápu, že jednotlivá rozhodnutí rozhodčích, asistentů nebo VAR (videorozhodčího) ohledně karet, penalt, ofsajdů budí vášně. Já bych ale zdůraznil, že dlouhodobě jsme na správné cestě. Mnozí zapomínají, jak tady některé věci ještě před rokem a půl vypadaly. Chyby se dějí, ale rozhodování není tendenční. Vnímají to tak i ostatní účastníci utkání, až na výjimky," řekl Fousek na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru.

První ligu v poslední době provázejí nejednotné verdikty. Velké diskuze vzbudilo víkendové vršovické derby mezi Bohemians 1905 a Slavií, v němž se sudí Tomáš Klíma dvakrát postavil proti názoru videorozhodčího a v obou případech ve prospěch hostujícího favorita. Komise rozhodčích mu po utkání, které červenobílí vyhráli 4:1, vytkla chybně nařízenou penaltu pro Slavii za stavu 1:1. Bohemians označili vedení duelu za tendenční.

"Chápu, že předseda Radek Příhoda a komise jsou pod určitým tlakem. Dělají to teprve rok, přišli o 30 rozhodčích, uskutečňují generační obměnu. UEFA by ráda viděla, aby FAČR posílila prestiž a reputaci sudích. Nejvíc se to děje výkony, ale jsou i další faktory, se kterými budeme pracovat," řekl Fousek a dodal, že po skončení podzimní části plánují s Příhodou veřejně prezentovat práci sudích a rozebrat i jejich chyby.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Rozhodčí Tomáš Klíma po komunikaci s VAR během utkání 14. kola Fortuna ligy.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

FAČR řeší, jak do ligy co nejrychleji zavést kalibrovanou čáru pro posuzování ofsajdů. Její používání ale souvisí i s tím, jak videorozhodčí v Česku funguje. Technologie v tuzemsku pracuje přímo u stadionů v minivanech, kde sedí vyškolení sudí. Ve vyspělých zahraničních ligách je často systém VAR řízen z jedné centrály.

"Musíme dbát na technologické propojení minivanů s ofsajdovou čarou. Pak nastupuje otázka nákladovosti, kolik to bude stát. Sparta i Slavia se na tom chtějí podílet, ale není to takhle jednoduché. Diskutovali jsme to s LFA a hledáme společný postup. Do konce roku bychom měli znát přesnější varianty a podle toho se dál rozhodneme," uvedl Fousek.