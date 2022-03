Příjemné starosti Slavie v útoku. Vyšle do derby Sora, nebo Tecla? A co Krmenčík?

„Spíš bych viděl od začátku Sora. Je kometou a podle mě i nejrychlejším hráčem ligy. Pro obránce je těžko chytatelný, vepředu může hodně zatápět, navíc Sparta může být po pohárovém zápase s Jabloncem, kdy se prodlužovalo, trochu unavená. Standa Tecl může jít do hry jako žolík na posledních třicet minut, i když trenéři ho po posledním výkonu budou těžko dávat na lavičku," přemítá bývalý slávistický útočník Petr Švancara.

„Každý ten hráč je typologicky trochu jiný a do derby se mi víc hodí Tecl. Má větší zkušenosti a očekávám, že derby bude hodně o soubojích, že to bude spíš válka než fotbal. Standa se tomu umí přizpůsobit, u Sora si tak jistý nejsem," nabízí opačný pohled další z někdejších forvardů červenobílých Luděk Zelenka.

Dravému Afričanovi v konfrontaci s tureckým soupeřem sedělo, že měl mnoho prostoru. I Trpišovský ihned upozorňoval na to, že takovou volnost v české lize jen tak nedostane. Ve vypjatém derby s odvěkým rivalem tuplem ne.

„Sor byl proti Fenerbahce fantastický, moc se mi líbil. Je strašně pohyblivý, pomohlo mu ale, jak hrálo Fenerbahce. Chtělo hrát fotbal, vzadu to mělo celkem otevřené. To přesně Sorovi vyhovuje. Pokud bude hrát ve zhuštěném prostoru, bude to mít strašně těžké," přikyvuje Zelenka.