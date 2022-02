Jirka mohl být jako Jágr, fanoušci už se učí pokřik na Sora

V odvetě prvního kola play off Konferenční ligy proti Fenerbahce byl nepolapitelný. Obrana hostí z něj byla nešťastná, asi by musela mít laso, aby ho eliminovala, nohama Marcel Tisserand a spol. nestíhali.

Sor vstřelil své první dva góly v červenobílých barvách. Nejprve zužitkoval nájezd, do něhož ho vyslal Ibrahim Traoré, poslal míč o tyč do sítě. Ve druhé půli nekompromisní ranou propálil gólmana Altaye Bayindira.

„Chtěl jsem dát i třetí gól a mít hattrick. Dostal jsem se do dalších šancí, ale naneštěstí jsem minul. To se ve fotbale stává. Nejdůležitější je, že postupujeme do další fáze. Byl to dobrý týmový výkon, mám z něj dobrý pocit," pravil bezelstně Sor.