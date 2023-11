RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Počasí zpochybňuje regulérnost ligy, Slovácko s Baníkem víc než Serie A

Událostí víkendu byl bezpochyby návrat trenéra Miroslava Koubka do Hradce Králové. Kouč Viktorie zavítal poprvé do arény Pod lízátky, kam se bohužel podíval až jako host. Přijetí, jakého se Koubkovi dostalo, bylo nevídané, na reakci všech zúčastněných bylo vidět, jak si trenéra a práce jím odvedené váží. Tím však příjemné chvilky pro lodivoda hostí skončily.

Votroci vlítli na Plzeň hned od úvodního hvizdu, byli lepší a zaslouženě se dostali do vedení. Do druhého poločasu Západočeši prostřídali, změnili rozestavení a nakonec i vyrovnali, zápas jako takový však příliš krásy nepřinesl, šancí jako šafránu, dělba bodů byla zasloužená.

Plzeň opět ztratila a už se může definitivně rozloučit s bojem o ligový triumf. Přitom si spousta lidí, včetně mě, říkala, že po výhře na Slavii se s partou trenéra Koubka musí počítat. Realita je ale taková, že to bude tvrdý boj o třetí místo. U Plzně vidím jako hlavní problém efektivitu, neschopnost střílet góly. Zranění Durosinmiho je nakonec daleko větším průšvihem, než se mohlo původně zdát. Když navíc přidáte mizernou fazonu ofenzivních hráčů, vyjdou vám z toho časté ztráty.

Zajímavý zápas jsem očekával v Liberci, kam dorazila Mladá Boleslav. Hlavní hvězdou zápasu se stal halvbek Slovanu Ahmad Ghali. Už je v místních končinách pár let, očividně si na zimu zvykl, hlavně jeho druhá branka byla opravdu parádní. Jestli takhle bude pokračovat ještě nějakou chvíli, dlouho pod Ještědem nevydrží.

Musím souhlasit s Márou Kuličem, že druhá polovina zápasu se hrála na neregulérním hřišti. Nejde jen o týmy, které se střetávají v tom daném zápase, jde třeba i o mužstva, která proti sobě nastoupí další den. Počasí už může být lepší, tak jako tomu bylo o uplynulém víkendu. Stejně jako v Karviné se zápas rozehrál na dobrém hřišti a končil ve sněhové vánici. Dle mého názoru je blbost zápas zastavovat a pak ho dohrávat, spíše je otázka, jak tomu předejít.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Ve druhém poločase byla celá hrací plocha pod sněhem.

Jasně, počasí neporučíme, ale třeba s termíny začátku jarní a podzimní části sezony se určitě hýbat dá. Pak je tu také možnost systému jaro-podzim, o které už několikrát mluvil i Jaroslav Tvrdík. Jasnou odpověď sám nemám, ale myslím si, že je důležité se i o těchto věcech bavit, otevřít diskuzi. Nejvíce jsou na tomto bité týmy mimo TOP 3, ty nemají vyhřívaná hřiště, musí pak trénovat na umělce a to už moc s ligovou úrovní podobného nemá. Ostatně i na to si stěžoval po zápase Bohemky v Teplicích Jaroslav Veselý.

Do Edenu přijely Budějovice. Opět nepodaly špatný výkon, celkem se mi líbily. Víceméně od začátku sezony nehrají špatný fotbal, absolutně se jim ale nedaří dávat branky. Slavia i vzhledem k tomu, že se jednalo o zápas po reprezentační pauze, nastoupila v hodně pozměněné sestavě, na jejím herním projevu to bylo jednoznačně cítit, nedostávala se do tolika šancí, jak jsme u ní při domácích zápasech zvyklí. Na výkonu Dynama v Edenu a Zlína na Letné vidím hned několik podobností. Oba nejhůře postavené týmy v tabulce předvedly na hřištích favoritů solidní výkon s dobrou organizací, defenzivou a rychlým přechodem do útoku. Ani jeden mančaft nehrál zanďoura, což cením. O krapet více se mi líbili Jihočeši, byli přece jenom nebezpečnější. Hlavní rozdíl byl ale v tom, že Sparta rozhodla už do poločasu.

Letenští v úvodních pětačtyřiceti minutách jednoznačně dominovali, ukázali velkou kvalitu, rychle rozhodli a pak už zápas jenom v klidu dohrávali. Trenér Priske by si asi představoval, že do toho hráči budou šlapat celý zápas, ale už jsme v nějaké fázi sezony, takže ho to zase tolik trápit nebude. Další výbornou zprávou pro Spartu je návrat jejího kapitána Ládi Krejčího, s jeho uzdravením se Spartě vyprázdnila marodka, což je v této části extrémně důležité, i směrem ke čtvrtečnímu duelu s Betisem Seviila.

Zápas mezi Slováckem a Baníkem jsem sledoval přímo ze studia, musím se přiznat, že cestou do něj jsem si zapnul zápas Série A mezi Cagliari a Monzou. A možná hodně lidí překvapím, ale duel české ligy se mi líbil víc a to myslím zcela vážně. Tempo, nasazení, bojovnost - všechny tyto atributy byly v Uherském Hradišti na daleko vyšší úrovni. Jak už je zvykem, tak na Městském stadionu Miroslava Valenty byla parádní kulisa, v neděli se k ní přidala i početná skupina ostravských chacharů, atmosféra byla skvělá.

Baník vstoupil do utkání dobře, zaskočil domácí, bohužel pro něj nedokázal žádnou šanci proměnit. Po skvostné brance Marka Havlíka už bylo na hřišti pouze jedno mužstvo, kdo čekal od Ostravy nějakou reakci v poločase, nedočkal se. Druhý poločas Slovácko naprosto ovládlo a mohlo klidně vyhrát větším rozdílem.

Baník opět zažívá výkonnostní propad, má to jako na houpačce, hra sice není úplně zlá, něco mi tam ale neladí. Těžko přesně popsat co, kádr mají nadstandardní, silné individuality, přesto nejsou schopni posunout se na další level. Často zaznívá názor, že je to osobou trenéra Pavla Hapala, já to tak nevidím. Přijde mi, že je jedno, kdo na té židli sedí, jestli je to Smetana, Kozel, Vrba, Hapal, pořád si to ne a ne sednout. Hodně mi Baník připomíná Spartu před pár sezonami - měla skvělý tým, ale stále se jí nedařilo. Berte to tak, že samozřejmě mluvíme o jiných podmínkách, ale princip je stejný. Zkrátka mi přijde, že netáhnou za jeden provaz.

Čekají nás zápasy pátého kola evropských pohárů, nejtěžšího soupeře má Sparta, na Letnou dorazí Betis Sevilla. Budu věřit tomu, že domácím by mohlo vypomoct i počasí, přece jenom kluci z jihu Španělska podobné mrazy moc často nezažívají. Opět je vyprodáno, tak snad i plná Letná by mohla dopomoct k nějakému tomu bodíku a udržení naděje na postup do play off Evropské ligy.