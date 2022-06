RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: V hlavní roli peníze! Řeší je Plzeň, pomoc od státu ale potřebuje celý fotbal

Plzeň vyhrála ligu a netají se tím, že chce do Evropy. Kádr rozšiřuje, což je třeba, když chce bojovat na dvou frontách. Sice tam nezvoní největší hvězdy, ale přivádí dobré hráče za slušné peníze. Hodně se mluví o tom, jak je na tom Viktorka finančně, když bere hráče po skončení smluv, ale za mě dělá velmi dobré kroky. A pokud tam jsou nějaké nezaplacené věci, tak věřím, že se s tím majitel klubu Šádek vyrovná, že je to záležitost dní, než to vyřeší. Je třeba, aby se nepřetrhaly vazby, které fungovaly během boje o titul.

Hráči se musí v téhle chvíli soustředit na to, aby nabrali formu a dostali se v Evropě co nejdále. Ideální scénář by byl třeba do Ligy mistrů... Všem je jasné, že když není investor, dají se peníze vydělat na hřišti a hráči se o to musí poprat. Kluci budou muset chvíli na peníze počkat, ale je třeba táhnout za jeden provaz. Že klub finanční injekci potřebuje, o tom není třeba mluvit, vždyť Kliment, Tijani nebo třeba Cadu nedostali dorostenecké smlouvy...

Slyšet není letos v létě tolik o Slavii. Přestupy klub samozřejmě oznámí, ale jinak je spíš ticho. Posily mají dobré. Ewerton je kreativní hráč, trochu jako Stanciu. Má nějaké slabiny směrem dozadu, ale v ofenzivě dokáže být nesmírně platný. Umí vystřelit, dá gól z dálky. Do útoku přišel i Jurečka, což je další skvělý tah, stejně jako Doudera, jenž nahrazuje Baha. Myslím, že tito hráči mohou nahradit v sestavě Kuchtu se Stanciuem, kteří Slavii v boji o titul citelně chyběli. Pozitivní signál je i to, že se béčko Slavie posunulo do druhé ligy. To je ohromné plus, že už nebudou mladíci chodit nikam na hostování.

Sparta začala zhurta, všichni poznávají kouče Priskeho, který se netají tím, že je třeba pracovat v intenzitě. Klub zatím nějak vehementně neposiluje, spíš jedná střídmě. Připravení musejí být Letenští ale dobře, pokud chtějí naplnit tradičně vyhlašované cíle. Sparta je v tomhle směru věčně věřící... Los poháru určil Spartě asi nejtěžšího soupeře, ale jestli se chce vrátit na pozice, o nichž mluví vedení klubu, tak si musí s Vikingem poradit.

Přípravu začaly Baník se Slováckem. Na to se těším, klub udržel trenéra Svědíka, ale ztratil Jurečku se Sadílkem, jako náhrada přišel zkušený Kozák a taky Brandner. Od něj čekám, že se hodně zvedne. V Baníku jsem viděl po dlouhé době rozesmátého trenéra Pavla Vrbu. Ví, že ho čeká v klubu hodně práce, ale cíl je jasný, chce klub posunout výš, tak uvidíme, jak uspěje.

Na závěr chci říct, že jsem rozčarovaný z poslední fotbalové Valné hromady. Fotbal má hodně věcí k řešení, ale zdálo se mi, že se všechno proměnilo v takový boj menších skupin. Celý den řešit stanovy a jednací řád mi nepřišlo ideální... Důvěru lidí tohle zrovna neposílí.

Fotbal musí řešit dva hlavní problémy. Prvním je sportovní část a výchova mládeže. Máme nového sportovního ředitele pana Psotku, tak jsem čekal, že se dozvím nějaký koncept, jak bude vypadat systém výchovy mladých fotbalistů. Fandím mu, ale je třeba dostat informace. Druhou věcí jsou peníze. Došlo ke zkrácení rozpočtu na sport a já za Prahu-Západ můžu říct, jak to je. Nejsou peníze na děti. Těm je třeba přece koupit nějaké pomůcky, v klubech ale nejsou ani peníze na elektřinu. Tady bych čekal, že vedení fotbalu prostě musí jít na vládu a řešit to. Nejde tady jen o fotbal, ale i o celý sport. S mládeží dělají lidé, co fotbal milují, klidně ledacos koupí za své peníze, ale jsou věci, které se prostě bez peněz od státu zvládnout nedají a je třeba je řešit.