Řezníček přestal pít pivo a zhubl pět kilo. Útočníka Brna láká vstup do Klubu ligových kanonýrů

„Kdekdo nás po postupu odepisoval, ale nám to od začátku sezony sedlo. Předváděli jsme ofenzivní fotbal a mně to nebývale padalo," usmívá se Řezníček. Mnohem víc než koruna pro krále nejlepšího střelce nejvyšší soutěže ho láká vstup do Klubu ligových kanonýrů. Schází mu ještě deset gólů. „Jestli to zvládnu na jaře? Byla by to pecka. Když to ale nevyjde, rád bych stovku zaokrouhlil v příští sezoně," přemítá Řezníček, který kromě české ligy dal po jedné brance také na Slovensku za Ružomberok a v Belgii za Lokeren.