Sigma kromě bodů ztratila i čtyři hráče. Nevyšlo nám nic, a ještě toto, láteřil Jílek

Odchod Jana Vodháněla v 19. minutě, který měl v poslední době skvělou formu a střílel i důležité góly, fanoušky Sigmy hodně překvapil. Nechápali, proč náhradnímu brankáři Tomáši Digaňovi přepouští místo právě on. „Bylo to vynucené. Honza přišel bohužel s tím, že Kpozo mu tam naložil. To je to, co my neumíme. Dohrál ho kolenem na záda, a tudíž nemohl pokračovat,“ vysvětloval po utkání lodivod Hanáků Václav Jílek.