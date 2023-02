Sigmu i hradecké Votroky naštval úzkostlivý sudí, kouč Jílek se zlobil i na svůj tým

Fotogalerie +4

.„Rozhodčí pískal i fauly za brnknutí, to bylo směšné. Měli jsme s ním celé utkání problém, nám se jeho pojetí nelíbilo. I domácí nám dali od cesty. Ta čísla jsou suchá, nevyjadřují skutečnost. Navíc na nás byl sudí přísnější. Minimálně pět, sedm odpískaných nedovolených zákroků jsem já neviděl. Nemám důvod říkat v 72 letech něco jiného. Nejsem diplomat a ani jím nechci být," láteřil hradecký kouč Miroslav Koubek.

„Souhlasím s tím, že rozhodčí byl zbytečně úzkostlivý. Jinak jsem to ale viděl zcela obráceně. Celkově to bylo hodně zvláštní," reagoval na slova svého protějšku olomoucký Václav Jílek. Vzápětí poukázal na konkrétní případy, co se nelíbili jemu. „Třeba situace, která předcházela prvnímu gólu, který jsme inkasovali ze standardky. Breite je v držení míče a fauluje hráče, co běží za ním... To je pro mě nepochopitelné," kroutil hlavou.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Olomoucký fotbalista Radim Breite v akci během utkání 19. kola s Hradcem Králové.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Pochopení neměl ani pro posouzení Rynešova strčení do Vraštila. „Budou říkat, že tam nebyla taková intenzita. Bylo to však bez míče, tedy hrubé nesportovní chování a jasná červená karta. Nevím ale, co tomu předcházelo, neviděl jsem to," podotkl.

Stejně jako Jílek hodnotil obě situace i záložník Sigmy Jan Vodháněl. „Co sudí písknul Breitemu, to byl totální nesmysl. A Ryneš měl jít jednoznačně ven. Po férovém souboji na Vraštila vyběhl, shodil ho na zem. Vyloučení," mínil Vodháněl.

Na zvláštní metr arbitra si stěžoval také útočník Hradce Králové Matěj Koubek. „Pískal skoro všechno. Tomu se těžko přizpůsobíte, měli jsme to hodně složité. Nepřišlo mi však, že by tam byly nějaké zákeřné zákroky. Naopak, řadu z těch odpískaných mohl pustit. Neuškodil však ani jedné straně," přidal svůj smířlivější pohled.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Brankář Hradce Králové Michal Reichl likviduje centr během utkání 19. kola první ligy na půdě Sigmy Olomouc.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Jílka kromě prapodivných verdiktů sudího rozčílila i srážka jeho hráčů Beneše a Zmrzlého ve středu pole, po které následoval rychlý výpad Votroků, z něhož udeřili podruhé. „To bylo kabaretní číslo. S takovou situací jsme si měli poradit. Bohužel nestalo se, a výrazně ovlivnila další průběh utkání," láteřil.

Remíza ho zklamala. „Byli jsme si vědomi, že to byl rozdílový zápas o šest bodů, a také z pohledu našich ambicí a my ho nezvládli. S ohledem na jeho průběh sice bod nějakou cenu má, ale je pro nás málo. Hráli jsme se třemi celky, co atakují první šestku, a neprohráli jsme ani jednou, jenže dvakrát to bylo na domácím trávníku, a to znamená minus čtyři body. Ztrátu budeme muset dohnat příště v Liberci," zdůraznil.