Slavia si vyhlédla útočníky v Norsku a Švédsku, ale ti šli jinam. Fila na bodě nula

Liga se těší na dramatičtější jaro než v posledních letech. Rozestupy mezi elitními třemi týmy nejsou tak velké jako před rokem či dvěma. Navíc se hraje jen o jedno místo v Lize mistrů, do předkol milionářské soutěže se dostane jen český šampion. „Víme o tom, bavíme se o tom. Všichni bychom do Ligy mistrů chtěli. V téhle sezoně se nám to nepovedlo, plánujeme, co bychom měli zlepšit. Je to pro nás lákadlo," nezastírá slávistický záložník Tomáš Holeš.

Slavia si ale pokus o průnik mezi evropskou honoraci bude muset tvrdě vybojovat. Tabulku po podzimu vede jen o bod před Plzní a o tři před Spartou. „Jaro bude extrémně náročné. Rozestupy jsou minimální. Ale neodstartovali jsme do sezony dobře, doháněli jsme v jednu dobu i nemalou ztrátu na první místo. Pozice do jara je pro nás dobrá, ale každá případná ztráta může dvojnásob mrzet. Ve hře jsou ale i vzájemné zápasy, které mohou rozhodovat. Vrchol podle mě přijde v nadstavbě, teď půjde o to, abychom do ní šli v co nejlepší pozici," přemýšlí Trpišovský.

Sázka na Krmenčíka

Červenobílí v zimě prodali svého vrchního střelce Jana Kuchtu do Lokomotivu Moskva za 130 milionů korun. Útočník číslo jedna bude Michael Krmenčík. Trpišovský po nedělní generálce s Baníkem Ostrava avizoval, že klub z Edenu možná přivede ještě jednoho útočníka. Ale na příchod někoho nového to momentálně nevypadá.

„Měli jsme vyhlédnuté dva útočníky, ale Sarr i Koné zamířili do jiných klubů. Nedosáhli jsme na ně," prozrazuje velitel slávistické lavičky. O koho šlo? Podle všeho o dvacetiletého švédského forvarda Amina Sarra, jehož z Malmö vykoupil za 2,3 milionu eur nizozemský Heerenveen. Druhým vytipovaným borcem byl dvaadvacetiletý Ibrahima Koné, který odešel z norského Sarpsborgu do Lorientu za 4 miliony eur.

Trpišovský potvrdil i zájem o mladého boleslavského útočníka Daniela Filu. „Ano, Filous je jedním z mladých hráčů, které sledujeme. Jednání jsou ale momentálně na bodě nula. Uvidíme, co přinese další čas," potvrzuje slávistický stratég, že ani příchod teenagera z města automobilů není aktuálně žhavý.

Foto: FK Mladá Boleslav Útočník Mladé Boleslavi Daniel Fila (v modrém) v rámci zimní Tipsport ligy.Foto : FK Mladá Boleslav

Zároveň počítá s tím, že odejde záložník Nicolae Stanciu do čínského Wu-Chanu. „Já osobně to beru tak, že je to hotové," kýve hlavou Trpišovský. Smlouvy by měly být podepsané, rumunský reprezentant už prošel zdravotní prohlídkou, čeká se jen na oficiální oznámení.

„Je to citelný zásah. Ale třeba v případě Tomáše Součka to byla ještě větší rána. V tu dobu jsme neviděli náhradu, ale dostali jsme se z toho. Věřím, že si s tím dokážeme poradit. Bonusem je, že tu hráče máme. Vybírali jsme si je do kádru, byť ne třeba na tuhle pozici. Ale bez Nica jsme se už museli obejít v některých zápasech, zkušenost s tím máme," ukazuje Trpišovský na přítomnost Ondřeje Lingra, Petra Ševčíka, Madse Emila Madsena, Ivana Schranze či Daniela Samka. A těší se na návrat Lukáše Provoda.

Odchod Stanciua je ale pro něj překvapivý. „Už v létě byl jeho odchod blízko, ale chtěl zůstat a ani my ho tehdy nechtěli uvolnit. Teď přišla nabídka, se kterou nikdo moc nepočítal. On ji chtěl přijmout, klub taky. Nikdo neví, co by bylo v létě, kdy by měl jen rok do konce smlouvy. Chápu jeho i klub, při nabídce, která byla, cítíme, že to je rozumné řešení. Alespoň nás tohle nezasáhne v létě, kdy nás asi čekají další odchody jiných hráčů. V létě na jeho post už budeme snad připravenější," rozebírá Trpišovský.