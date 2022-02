Slavia střílí v rytmu Afriky. Jak na tyhle hráče? Někdy přes partnerky

Slávistický záložník Ibrahim Traoré vzal na konci minulého roku členy klubového vedení na exkurzi do Pobřeží slonoviny, své domovské země. Poté kolos z Vršovic angažoval i světaznalého trenéra Miloslava Brožka, jenž má pro červenobílé mimo jiné v Africe hledat nadané hráče. V relativně nedávné minulosti v Edenu uvažovali o ještě mohutnější expanzi na tento kontinent.

Afrika Slavii láká, hráči odsud pro ni vykonali a dál odvádějí dobré služby. Obrana stávala na hřmotném Michaelu Ngadeuovi a elegánovi Simonu Delim. Pohádkový příběh napsal Abdallah Sima, jenž se během krátké doby vyšvihl až do Anglie.

V současném kádru má kouč Jindřich Trpišovský k dispozici čtyři Afričany a všichni mu minulý týden hodně pomohli. Na výhře 3:2 v úvodním zápase play off Konferenční ligy na půdě Fenerbahce Istanbul se gólem podíleli Traoré a Oscar, asistenci si připsal Yira Sor. Následné derby s Bohemians pak rozčísl jedinou trefou Peter Olayinka.

„Jsme rádi, když má góly a asistence kdokoliv, zvláště v situaci, ve které jsme. Odešli nám nějací hráči, mužstvo se trochu mění, musíme to proto rozložit na více hráčů. Daří se to, tihle kluci to berou na sebe, dávají důležité góly," pochvaloval si Trpišovský. „Ale kdyby mi někdo položil dotaz, jestli se Oscar trefí z pětadvaceti metrů pravou nohou, asi bych vždy zakroužkoval, že ne," usmál se kouč s odkazem na chytrý gól Liberijce v Istanbulu.