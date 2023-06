Slončík má za sebou povedené jaro. Zlínský mladík o dovolené doháněl resty ve škole, fotbal řeší s tátou

Během dovolené na to ani neměl moc času. „Nikam k moři jsem neletěl. Dva týdny, které jsme měli volno od fotbalu, jsem chodil do školy dopisovat si písemky a dodělat praxi. Prostě jsem doháněl resty," prozradil.

Nyní už jsou Ševci zase v plné přípravě na nový ročník nejvyšší soutěže. „Věřím, že příští sezona pro nás bude úspěšnější než ta minulá, v níž jsme se zachránili na poslední chvíli. A jestli už budu patřit ke klíčovým hráčům mužstva? Chci hrát samozřejmě co nejlíp, ale nemyslím si, že to bude na mně stát. Pořád ještě máme v týmu spoustu mnohem starších a zkušenějších kluků," ví dobře Slončík.

Připouští, že přechod do seniorského fotbalu pro něj nebyl snadný. „Člověk je pod mnohem větším tlakem. Když to řeknu obrazně, ve starším dorostu jsme hráli téměř o nic. Na jaře jsme naopak hráli v lize o život. Posouvalo mě to a zocelovalo," je si jistý zlínský talent.

Slončíkův otec Petr je rovněž bývalým ligovým fotbalistou a strýc Radek nastupoval dokonce za národní mužstvo. Mladší bratr Šimon se pokouší prosadit v dorostu Slavie. „S tátou se po každém zápase bavíme a všechno rozebíráme. Tím, že bydlíme hned vedle zlínského stadionu, jsem mu po každém utkání zamával. Když jsem dal gól Bohemians, mával jsem o to víc, protože to bylo zrovna pod naším balkonem," líčí s úsměvem autor dvou jarních ligových branek.

Jeho výrazný výkonnostní pokrok vyvolal dokonce spekulace ohledně jeho případné nominace do českého národního týmu na mistrovství Evropy do 21 let, které momentálně probíhá v Gruzii a Rumunsku. Nakonec se v ní ale neobjevil. „Já s tím ani nepočítal. Vždyť ani v devatenáctce nejsem dlouho. Věřím ale, že když budu na sobě dál pracovat a budu odvádět dobré výkony, tak se časem do jednadvacítky probojuju," vytýčil si cíl.