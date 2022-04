Sor v Evropě září, doma se trápí. Proč?

Obecně hraje Slavia v tuzemské lize úplně jiné typy zápasů. Musí dobývat, bušit do koncentrovaného soka. Prostory na náběhy a na prodání rychlosti se moc neotevírají. Může se to měnit ve chvíli, kdy dá Slavia gól, ale ani ten nemusí zakonzervovaného soupeře otevřít. Výjimek je minimum a Plzeň jí rozhodně nebyla. „O čem si pak mají lidé po takovém zápase povídat? O ničem. Byl to jen boj, samé souboje," kroutil hlavou Kopecký.

„Ten rozdíl je jasně viditelný. V naší lize se Sor těžko prosadí, týmy v ní mají obrannou činnost perfektně propracovanou," přikývl někdejší kouč české jednadvacítky či mistrovských Vítkovic. „Sor se do takových zápasů nehodí, protože se prosadí jen velice obtížně, nebo vůbec. Nemá kam naběhnout a soubojový hráč to není. Slavii by se v Plzni daleko víc hodil Kuchta," doplnil s odkazem na útočníka, jenž v zimě Eden opustil a zamířil do Lokomotivu Moskva.