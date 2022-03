Titul utopií, legendy Sparty trpí. Frýdek mluví o pokutách, Siegl cítí, že hráči se na Letné spíš zhoršují. Co Hložek?

Sparta po nedělní porážce 0:2 v derby ztrácí na Slavii a Plzeň v ligové tabulce deset bodů, malou útěchou pro ni je, že má k dobru odložený středeční zápas v Jablonci. Ztráta je veliká, trenér Letenských Pavel Vrba hovořil o velice složité situaci. Do konce základní části chybí šest kol, následovat bude nadstavba o pěti dějstvích.

Vypadla Sparta z boje o titul? „Tříbodový systém je dobrý, můžete udělat nějakou sérii, bude nadstavba. Bude záležet na dohrávce v Jablonci. Pokud ji Sparta nezvládne, myslím, že bude vymalováno a o titul by hrály už jen Slavia s Plzní," přemítá bývalý sparťanský záložník Martin Frýdek.

„Ale jestli budou kluci ze Sparty předvádět to, co předvádějí dosud, je to bez šance," říká vicemistr Evropy z roku 1996 rezolutně. „Když se podíváme na projev v posledních zápasech, Sparta by si možná ani nezasloužila být v boji o titul. Ale zápasů je ještě dost," přidává v podobném duchu někdejší střelec Sparty Horst Siegl.

Sám sledoval nedělní derby po společném obědě legend obou klubů přímo na stadionu. „To bylo skvělé," oceňuje organizaci. Při pohledu na hřiště mu ale úsměv zmrznul. „Slavia byla lepší," uznává.

Frýdek pozoroval na sparťanech rezignaci. „Už od začátku mi přišlo, že byli připravení na to, že v Edenu nemůžou nic udělat. Přišli mi odevzdaní," kroutí hlavou majitel pěti mistrovských titulů se Spartou. „Není tam nikdo, kdo by vymyslel něco překvapivého, dovolil si jeden na jednoho, vystřelil ze střední vzdálenosti," bilancuje rozmrzele.

Sieglovi se nezdálo, že Vrba už po hodině hry střídal útočníka Tomáše Čvančaru. „Prohráváte, potřebujete dát gól a střídáte skoro jediného útočníka, kterého máte a jenž vás předtím podržel. To byla možná chyba," zamýšlí se člen Klubu ligových kanonýrů.

Hlavně ale u Letenských postrádal větší zarputilost. „Chybí mi větší motivace, chtíč, ti hráči musí jít na krev. Podívejte se na Hovorku, který byl po třinácti měsících poprvé v nominaci a šel hned do základní sestavy. Zvládl to s grácií. A pak si vezmu ve Spartě Höjera. Takového hráče potřebujete a on je na lavici a hraje patnáct minut. Nemůžu nikomu sahat do svědomí, ale když hráč není schopen vydržet devadesát minut, nemá na lavičce co dělat," tvrdí Siegl.

V derby se opět neprosadil ani Adam Hložek. Devatenáctiletý talent v zápasech proti Slavii ještě neskóroval. „Samozřejmě bych od něj čekal víc. Nevím, jestli je přechvalovaný, nebo je to tím, že se na něj každý zaměřuje. Ale zápasy s těžkými soupeři mu moc nevychází. Beru, že mu je devatenáct, ale když se z něj dělá taková hvězda, měl by být tahounem a schopen něco vymyslet. V neděli jsem si ani nevšiml, že hraje. Ale neházím to jen na něj, vidět musí být i ostatní," apeluje Frýdek.

„V neděli Adam neměl svůj den," přitakává Siegl. „Ale když to vezmu, řada hráčů je z formy, ať už Wiesner, Pešek, nebo Haraslín, stopeři se točí, teď se asi zranil Panák. Nejde jen spoléhat na mladého Krejčího a doufat, že to ubojuje," zdůrazňuje majitel jedenácti titulů se Spartou.

Frýdkovi se nelíbí skladba Vrbova mužstva. „Slyším, že Sparta má dvaadvacet vyrovnaných hráčů. To mě navádí k myšlence, že kvalita jde do průměru. V mančaftu byste měl mít tři vynikající hráče, deset výborných a tři čtyři kluky, kteří to odmakají, udělají černou práci. Nemůžete mít vyrovnané hráče, to je blbost," vadí záložníkovi, jenž si vyzkoušel i angažmá v Leverkusenu.

Razantní zásah do kádru ale nedoporučuje. „Ve Spartě se pořád do něčeho řeže. Musejí se najít dva až tři hráči, kteří zapadnou hned do základní sestavy. Taky si nemyslím, že je to v trenérovi, těch se tam za poslední dobu protočilo dost," míní Frýdek.

Co tedy navrhuje? „Hráči by se měli dostat pořádně pod tlak, musí se s nimi zatočit. Když jsme hráli špatně, dostali jsme pokuty. Tohle nemá žádný hráč rád, ale když to nejde po dobrém, musí to jít po zlém. Sáhnout jim na peníze. Nemůže přijít nový trenér, který si zase přivede pět průměrných hráčů. Pan Křetínský to nemůže takhle platit donekonečna, vždyť ty peníze zase vyletí komínem. Každý rok přijde týden pravdy a my jsme bez pohárů a bez šance na titul. Už to trvá dlouho. Jsem hrozně naštvaný," rozohňuje se rodák z Hradce Králové.

Siegl nevidí, že by měla Sparta osobitý herní styl. „Je čitelná, nevidím nějakou šablonu, kterou chce hrát. Slavia vás může skoro kdykoliv překvapit. Nechci říct, že ve Spartě je to skoro všechno na náhodu, ale vyzní to tak. Problém je s výběrem hráčů, kteří by pasovali do systému. Nevím, jaký Sparta má. Je potřeba i rozklíčovat, proč je pořád tolik zraněných," zamýšlí se někdejší kanonýr.

Oběma sparťanským legendám, které byly součástí silných a dominantních týmů, je smutno, když vidí, jak se nynější mužstvo trápí a slavná značka ztrácí lesk. „Je to hrozný. Co se bavíme s ostatníma klukama, tak je to špatný, smutný. Pro nás je to úplná bezmoc, když vidíme, co se na tom hřiště děje. Nejhorší je, když si pak přečtete Luďka Zelenku, který říká, že kdyby jela Sparta na Slovácko, byla by outsider. To mě úplně dostane do kolen. Neskutečně se ztrácí kredit, ustupuje se z vydobytých pozic, to je na tom to nejhorší," je zarmoucený Frýdek.