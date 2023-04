Vycházeli jsme z případu Jablonce, vysvětloval šéf disciplinárky trest za návštěvu rozhodčích

Popište, prosím, jak jste uvažovali při rozhodování o trestu pro majitele Sparty Daniela Křetínského za neoprávněný vstup do kabiny rozhodčích v zápase s Brnem?

Uvažovali jsme o takové výši trestu, která odpovídá disciplinárnímu řádu. U pana Křetínského jsme uložili trest na horní hranici trestní sazby, to znamená padesát tisíc korun. Opakovaně jsme zdůrazňovali, že takové chování, tedy vnikání do kabiny rozhodčích od neoprávněných osob, považujeme za velice závažné jednání, které je opravdu závažným disciplinárním přečinem. Takové jednání narušuje reputaci celého fotbalu. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k nejvyššímu možnému peněžitému trestu. Jiné možnosti moc nebyly, protože zákaz činnosti u pana Křetínského nepřipadá moc v úvahu, protože nevykonává tzv. definovanou činnost, které by se to mohlo dotknout. Fotbalově prospěšné práce nám nepřišly v tomto případě adekvátní. Myslím, že peněžitý trest odpovídá závažnosti provinění.

Sparta dostala za utkání s Brnem pokutu 220 tisíc korun. Proč?

Jednání předsedy představenstva klubu je přičitatelné pořádajícímu klubu, o tom není sporu. Když spáchá disciplinární přečin předseda představenstva, klub se z toho nemůže vyvinit. Stejně jako spatřujeme závažnost v jednání samotné osoby, platí to samé pro jednání klubu. Proto jsme přistoupili k trestu v celkové výši 220 tisíc korun. Z toho je podstatná část za vniknutí do kabiny rozhodčích, marginálnější část je za použití pyrotechniky, ke kterému v utkání došlo. Jasně jsme řekli a opakujeme, že tohle považujeme za velice závažné a naprosto nepřijatelné jednání. Byť nedochází k ovlivňování rozhodčích, ale tak tihle lidé tam nemají co dělat. Řády jasně říkají, kdo může vstoupit do kabiny rozhodčích. Nikdo jiný tam vstoupit nesmí. Tohle pak přiživuje různé spekulace, i proto budeme i nadále v těchto případech postupovat velice přísně. I proto jsme dali takovou pokutu, která je, dá se říct, dvojnásobná oproti případu Jablonce (Jablonec dostal v srpnu 2021 pokutu 100 tisíc korun za vniknutí šéfa Miroslava Pelty do kabiny rozhodčích v zápase s Bohemians - pozn. aut.). Takovému jednání je do budoucna potřeba zcela jednoznačně zamezit.

Neuvažovali jste v případě Sparty o vyšší pokutě? Horní hranice byla pět milionů korun.

Posuzovali jsme to v kontextu minulého případu v Jablonci. Diskuse nebyla zas až tak dlouhá, na té částce se disciplinární komise velice jednoduše shodla.

Ovšem trest 50 tisíc korun pro Daniela Křetínského nevypadá tvrdě. Nepotřeboval by disciplinární řád novelizaci?

Nejsem ten, kdo stanovuje disciplinární politiku. To dělá Fotbalová asociace České republiky, její výkonný výbor přijímá disciplinární řády, takže vás musím odkázat na FAČR. My pouze jednáme v mezích, které nám dává disciplinární řád. Nic jiného dělat nemůžeme.

Osobně si myslíte, že je takový trest dostatečný?

Budu o tom ještě uvažovat. (úsměv)

Daniel Křetínský se zasedání nezúčastnil a poslal písemné vyjádření.

Ano a v něm uznal, že pochybil a spáchal disciplinární přečin.

Komunikovali jste spolu ještě nějak jinak?

Ne. Já komunikuji úředně, formálně, neosobně. Za Spartu tu byl pan Kasík (ředitel komunikace - pozn. aut.), který se nám k tomu nějakým způsobem vyjádřil. Ale nebylo moc o čem jednat a něco posuzovat, ke spáchání disciplinárního přečinu jednoznačně došlo. Otázkou bylo, jaký za něj bude následovat trest. Jak jsem zmínil, ta debata nebyla nějak zvlášť dlouhá.

Omlouval Daniel Křetínský svůj čin například tím, že byl v emocích?