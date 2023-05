Vyplavali jsme nad hladinu a dýcháme, tvrdí zlínský kouč Vrba před zápasem o všechno v Brně

"V Brně budeme hrát o život. Rozhodně tam však nepojedeme s tím, že budeme bránit plichtu. Když se ale budeme proti Zbrojovce prezentovat podobným výkonem jako v Pardubicích či teď proti Baníku, neměla by nám možnost obhájit prvoligovou příslušnost v baráži uniknout," míní před klíčovým utkáním Vrba.

Přitom zápas s Ostravou se pro jeho tým dlouho příliš dobře nevyvíjel. Navíc v souběžně hraných duelech Pardubice i Brno vedly, a tak Ševcům už akutně hrozil pád do druhé ligy. „Já jsem věděl, jak to vypadá v dalších střetnutích. Proto jsme střídáními posílili útočnou fázi dřív, než jsme původně plánovali. Vyplatilo se. Stejně jako v Pardubicích jsme rozhodli o výhře v závěru. Jsem rád, že se nám poslední dobou daří zvládat kritické situace," libuje si zkušený trenér.

Ještě za bezbrankového stavu přečkali fotbalisté z Baťova města na konci úvodní půlhodiny pokutový kop, který Almásimu vystihl brankář Dostál. Sudí Szikszay ho nařídil až po intervenci videorozhodčí Adámkové. Ve druhé půli se naopak dožadovali penalty domácí, avšak VAR byl proti. „Že nám zase nepřál? Asi to rozhodli správně," říkal Vrba ironicky. „Nebudu to komentovat, už jsem to měl jednou za padesát tisíc korun," usmál se trpce.