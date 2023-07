Zbrojovka mění vlastnickou strukturu. Nový majitel má velké plány

Portiva, která se v byznysu orientuje zejména na obnovitelnou energetiku, digitální a IT služby, komerční nemovitosti či investiční fondy, vlastní a spravuje v sedmi zemích střední a východní Evropy aktiva za více než dvanáct miliard korun. Její představitelé podepsali s dosavadním majoritním vlastníkem, společností FOR Brno Plus Václava Bartoňka, dohodu o odkupu 61 procent akcií klubu do začátku jarní části nadcházejícího druholigového ročníku. Součástí transakce je i předkupní právo na zbylý podíl.