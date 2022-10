Budínský našel v Karviné znovu chuť do fotbalu. Občas přemýšlím, proč to v Baníku nešlo, říká

Málokoho proto překvapilo, že na začátku této sezony zamířil na hostování do druholigové Karviné, kde v minulosti prožil nejúspěšnější období fotbalové kariéry.

„Občas přemýšlím, proč to v Baníku nevyšlo a těžko se mi o tom mluví. Měl jsem jiné představy, ale bohužel. Ten první půlrok ten tým šlapal a trenér (Ondřej Smetana) neměl moc důvod do toho sahat. I kluci, kteří hráli na mém postu, byli produktivní a hráli dobře. A když už jsem nastoupil, tak jsem si udělal něco s kotníkem," vzpomíná Budínský.

Místo v základu si v Baníku nezískal ani po příchodu Pavla Vrby před touto sezonou. Dokonce byl přeřazen do třetiligové rezervy „Bylo to složité období, každý týden se má pozice měnila. Nemá smysl už to nějak hodnotit. Teď jsem v Karviné a soustředím se na tenhle tým," připomíná.

V druholigovém týmu by měl být naopak lídrem. „Těšil jsem se, že budu mít zase větší vytížení. Trošku mě sice přibrzdilo zranění (lýtka), ale to už je pryč a teď chci Karviné splatit to, že si na mě musela počkat až do poslední chvíle přestupního termínu," svěřuje se odchovanec Bohemians 1905.

V týmu s klokanem ve znaku odehrál přes třicet ligových zápasů, nejvíce (89) jich ale stihl při svém působení právě v Karviné, kam se nyní po třech a půl letech vrátil. „Je to už hodně jiný tým. Kromě kustoda Edy (Muryce) a brankáře Jirky Ciupy se to tady celé kompletně obměnilo. Ale zatím to šlape, tak snad v tom budeme pokračovat," říká Budínský.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Lukáš Budínský působil i v Baníku OstravaFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Karviná v minulé sezoně po šesti letech sestoupila z ligy, kam by se ráda co nejdříve vrátila. I proto si v Baníku odstaveného Budínského vyhlédla. „Je asi ještě brzo bavit se o postupu, máme za sebou jedenáct kol. Ale máme nějaký interní cíl, uvidíme, jak na tom budeme v zimní přestávce. Jak se říká se, že co si na podzim nenahrajeme, to se na jaře těžko honí. Takže potřebujeme máknout," zdůrazňuje autor 41 prvoligových branek.

Kariérní sešup z první ligy Budínský příliš neřeší. „Moc se toho nezměnilo. Bydlím v Ostravě, takže jenom přejíždím dál než na Bazaly. Parta je tu super, všichni táhneme za jeden provaz," těší ho.